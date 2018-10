SI vota oggi per eleggere i nuovi presidenti della Provincia di Catanzaro e della Provincia di Vibo Valentia, oltre ai componenti dei Consigli provinciali. Seggi aperti, dunque, nelle sedi delle Amministrazioni provinciali, dove dovranno recarsi gli amministratori comunali che hanno diritto al voto. L'affluenza è buona e le operazioni si stanno svolgendo regolarmente. A Catanzaro, alle 12, hanno votato 269 degli 870 aventi diritto pari al 30,9%.

La sfida di Catanzaro

Il giorno del “giudizio” è arrivato. Seggi aperti oggi al “Palazzo di Vetro”. Pronti al voto sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia di Catanzaro per rinnovare gli organismi dell’Ente essendo esclusi i cittadini. Però è un appuntamento che fa gola alla politica. Si avverte sempre e comunque quel retrogusto di gestione di potere. Oltre alla responsabilità amministrativa e sul modello da adottare per far fronte, nell’esercizio del ruolo che è ancora riconosciuto a questa Istituzione, a particolari esigenze territoriali.

L’unica vera novità, in effetti, rispetto al recente passato, sarà il volto e le capacità del presidente. Questa volta su quello scranno deve sedere un Sindaco. La corsa è a due: Sergio Abramo, Sindaco del Capoluogo di regione che corre sostenuto dallo schieramento di centrodestra e Ernesto Francesco Alecci, primo cittadino di Soverato espressione di un raggruppamento di Liste Civiche più il Pd.

Il centrodestra non ha avuto remore di alcun tipo per la scelta del suo candidato, candidatura “benedetta” anche dalla Lega che è presente con una propria lista per l’elezione dei Consiglieri con la dicitura, abbastanza eloquente di autonomia ma anche di posizionamento politico di area, “La Provincia ci Lega”. A sostenere Abramo (a sinistra Abramo al voto) altre due liste che comprendono esponenti di FI, FdI, Udc, Cdu, Officine del Sud, Catanzaro per Abramo. Oltre alla lista della Lega, quindi, quella del “Centrodestra per la Provincia” e “Destra Civica”.

Alecci (A destra dopo avere votato) è sostenuto da “Aria Civica” e PD mentre la terza lista di centrosinistra “Riformisti e Moderati” non formalmente collegata con il candidato presidente punta al consiglio ma vuole rappresentare il malcontento che c’è nel Pd e con il quel il Pd dovrà necessariamente fare i conti. Riformisti e moderati voteranno per Alecci. Ha fatto scalpore su questo tema il dubbio sollevato da alcune forze politiche con particolare riferimento a quello che sarà il comportamento di chi a Palazzo de Nobili siede sui banchi dell’opposizione. E scalpore ha fatto anche la candidatura del capogruppo PD nel civico consesso del Capoluogo, Lorenzo Costa che è candidato proprio con “Riformisti e Moderati”.

La corsa a Vibo Valentia

531 tra consiglieri e sindaci si presenteranno oggi alle urne per il rinnovo del consiglio provinciale e de presidente della Provincia di Vibo Valentia. Fanno tutti parte dei 45 Comuni chiamati al voto dalle 8 alle 19 a Palazzo ex Enel, in contrada Bitonto, mentre altri 5 sono esclusi per via del commissariamento ancora in corso, ovvero San Gregorio, Nicotera, Briatico, Mileto e Limbadi.

Sono due le compagini che si sfideranno: quella a sostegno del sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, e quella a sostegno del primo cittadino di Arena, Antonino Schinella. Il primo è sponsorizzato da due liste che gravitano nel centrodestra, Forza Civica e Rinascita Vibonese, il secondo è il candidato del Partito Democratico, sostenuto anche da Civilmente Impegnati. Nelle ultime settimane la sfida è stata piuttosto accesa, soprattutto all’interno delle varie compagini.

Il centrodestra, formato da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Movimento Nazionale per la Sovranità e Vibo Unica, ha trovato la quadra dopo una serie di interpartitiche e la fuoriuscita di personaggi noti come De Nisi, Bruni, Giamborino e Soriano, i quali sono confluiti in un “terzo polo” poi ribattezzato Civilmente Impegnati.

Ora appoggiano Schinella, candidato “puro” del Pd, che però potrebbe non godere delle preferenze del gruppo consiliare del capoluogo, in rotta con il partito per una serie di divergenze che risalgono a mesi fa e che si sono intensificate nelle ultime settimane. A sostegno di Solano ci sono due dozzine di consiglieri a Palazzo Luigi Razza, mentre Schinella gode dell’appoggio di oltre 20 sindaci sparsi sul territorio.