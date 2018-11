CATANZARO - E' una delle emergenze infinite. Diventata ciclica e pronta a ritornare alla ribalta. I cumuli di rifiuti per strada sono una consuetudine che, proprio in questi giorni, sta tornando di moda. Dopo i disagi registrati nel Crotonese e i problemi legati all'area di Lamezia Terme, con tanto di inchiesta giudiziaria (LEGGI), i cumuli sono tornati in provincia di Catanzaro, dove i problemi della discarica di Alli stanno compromettendo il servizio di raccolta.

A lanciare il nuovo allarme è stato il presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, sindaco della città capoluogo di regione. Sul banco degli imputati è finito il presidente della Regione, Mario Oliverio. Non solo uno scontro politico in vista delle elezioni regionali, dal momento che i cumuli di rifiuti e i disagi nel conferimento ci sono veramente. Critiche già rivolte pochi giorni fa proprio per un sistema vetusto che rischia ancora una volta di saltare (LEGGI).

Secondo Abramo, «la Regione continua a tacere su quale debba essere la meta degli scarti di lavorazione, non fornendo alcuna indicazione chiara e lasciando in balia delle onde un problema, quello dei rifiuti, che potrebbe umiliare in modo grave e faticosamente risanabile il nostro territorio».

Quello che non funziona, almeno per quello che emerge dall'intervento di Abramo, è la gestione degli scarti dei rifiuti: «La gara che la Regione aveva bandito con lo scopo di trovare fuori dalla Calabria dei punti di conferimento degli scarti - aggiunge Abramo - è andata deserta. Mi chiedo e chiedo al presidente Oliverio cosa ha pensato per l’immediato futuro? Cosa propone di fare per evitare che i rifiuti inondino le nostre strade, devastando l’immagine della nostra terra e procurando gravi disagi ai cittadini? Qual è il progetto al quale ha pensato perché non vada tutto alla deriva, così come le premesse lasciano presagire? E se la gara è andata deserta e si dovrà procedere a ribandirla, necessariamente si dovrà pensare a un aumento di risorse economiche da investire per sperare che stavolta abbia buon esito. E’ naturale ritenere che il presidente abbia in mente un aumento della Tari a carico dei cittadini calabresi per trovare la quadra, ma a tenere banco è sempre il silenzio e la non chiarezza».

«Dal primo gennaio - dice ancora il Presidente della Provincia - subentreranno gli Ato a gestire il sistema dei rifiuti urbani, ma é chiaro che il catastrofico scenario che il presidente Oliverio sta mettendo in piedi non gli consentirà un inizio trionfale dei lavori. Crotone, anche alla luce della gara andata deserta, rimane l’unica discarica che accoglie gli scarti di lavorazione. E’ adeguata a farlo? Sono tante le domande che Oliverio evade, ma le risposte, purtroppo, più che opportune sono assolutamente obbligatorie e se fino a ieri si è cercato di prendere tempo oggi non è più possibile. Se volessimo pensare male, potremmo insinuare che il presidente Oliverio sperava che il problema scoppiasse magari nella prossima primavera, dopo il subentro degli Ato nella gestione del sistema dei rifiuti, in modo che lui non fosse additato come il responsabile dei disagi e al contempo fosse riconosciuto come colui che abilmente riusciva a mantenere le strade pulite e ordinate. Così sarebbe stato se l’alluvione di qualche settimana fa, che ha bloccato l'impianto di Lamezia - ha sostenuto Abramo - facendo emergere in tutta la sua chiarezza la debolezza del sistema di trattamento dei rifiuti, non avesse creato scompiglio. A oggi appare molto chiaro che gli Ato non potranno svolgere il loro lavoro semplicemente perché mancano gli impianti di conferimento degli scarti di lavorazione. Davanti a questo allarme occorrono risposte, soluzioni e idee».

Abramo, nella doppia veste di presidente della Provincia e sindaco di Catanzaro, lancia dunque la sfida ad Oliverio: «Fare finta di non vedere, come sta facendo il presidente della Regione, vuol dire gettare fumo negli occhi dei cittadini illudendoli che il problema non esista, nella speranza di rimandarlo il più possibile perché sia responsabilità di altri e non propria».

Tassa alle stelle nonostante la differenziata

In questo contesto, rischia di essere penalizzato anche il tentativo di rafforzare la raccolta differenziata. Su questo tema, tra l'altro, è scattata anche una nuova polemica. Il Codacons, infatti, mette sotto accusa la mancata riduzione della tassa: «Ci deve essere qualcosa di perverso - sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente del Codacons - se a fronte delle percentuali della raccolta differenziata che crescono vertiginosamente, le tasse sui rifiuti non accennano a diminuire».

«Chiediamo ai comuni che provvedano non solo a spiegare dettagliatamente quanto abbiano incassato negli anni con la vendita dei rifiuti recuperabili, ma anche - aggiunge Di Lieto - come siano state imputate nei bilanci queste somme. Quel che è certo non sono state utilizzate per abbassare le tariffe, visto che a fronte delle percentuali di raccolta stratosferiche, tanto da ingenerare qualche (legittimo) sospetto, non corrisponde una proporzionale riduzione delle tariffe richieste ai Cittadini».