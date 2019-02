REGGIO CALABRIA - «Questa mattina ho deciso di lasciare il gruppo consiliare regionale di Forza Italia, cui in questi anni ho prestato la mia attività politica, e di aderire a quello Misto». Lo afferma in una nota il consigliere regionale Ennio Morrone, ex capogruppo del partito a Palazzo Campanella ed eletto nella circoscrizione Nord per Forza Italia con 7.291 preferenze.

«Ringrazio - prosegue - gli ex presidenti del suddetto gruppo ovvero il collega Alessandro Nicolò per gli anni trascorsi e, per l’ultimo periodo, Mimmo Tallini e Claudio Parente con i quali ho instaurato un’amichevole e proficua collaborazione maturata durante la mia permanenza all’interno della formazione azzurra. Sebbene non iscritto formalmente a Forza Italia da più tempo ne condividevo comunque l’indirizzo politico: circostanza, questa, venuta a mancare non per accadimenti di carattere locale quanto per una mutata impostazione nazionale dello stesso».

«Ecco perché - conclude il presidente della commissione speciale di Vigilanza della Regione Calabria - non ho ritenuto più opportuno continuare ad operare in seno a tale compagine dove ho sempre lavorato nell’esclusivo interesse dei calabresi».