VIBO VALENTIA - Il Movimento cinque stelle ha deciso: sarà Domenico Santoro, il suo candidato alla carica di primo cittadino. Il noto architetto vibonese, direttore di Urbaterr (un'associazione di volontariato per le buone pratiche del Governo del Territorio che, in particolare si batte per il successo della riforma urbanistica in Calabria come momento di democrazia), ha quindi sposato la causa grillina.

Una lunga esperienza in pianificazione territoriale e quindi in materia urbanistica per Domenico Santoro, ambientalista convinto, e autore di diverse pubblicazioni sul tema urbanistico frutto anche del perfezionamento degli studi a Boston; è professore di Storia dell’Arte e docente di Sicurezza Urbana. Da tempo vicino al Movimento 5 Stelle, si prepara adesso alla corsa per la guida di Palazzo Luigi Razza.

I pentastellati, come annunciato nei giorni scorsi dal deputato vibonese Riccardo Tucci, si presenteranno alla tornata elettorale con la propria lista e con il proprio simbolo. È il terzo candidato a sindaco ufficiale dopo Antonello Nusdeo e Cesare Pasqua.