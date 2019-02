COSENZA - Dai progetti per le prossime elezioni regionali agli equilibri del governo nazionale, passando per la questione immigrati, il lavoro dei parlamentari calabresi e la ricandidatura alle elezioni europee. C'è tutto questo nella lunga intervista che l'europarlamentare calabrese del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara, ha rilasciato a Massimo Clausi per l'edizione cartacea di oggi del Quotidiano.

Ferrara esclude l'ipotesi di una coalizione Lega-M5S per le regionali della Calabria, previste per il prossimo mese di novembre: «No ad oggi non mi pare ci siano le condizioni, per il futuro non so. Registro però che quest'accordo non si è riproposto in nessuna delle regioni chiamate al voto: Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Piemonte. Perchè dovremmo proporlo in Calabria?».

Alla domanda se i pentastellati si sentano autosufficienti, ha risposto: «Bisogna capire come arriviamo a queste regionali. Certo è capitato spesso di essere primo partito, ma vederci superati poi dalle coalizioni. Su questo bisogna ragionare alleandoci con liste puramente civiche però, non camuffate per riproporre i soliti marpioni della politica».

Non certo morbida la posizione sull'alleato Matteo Salvini, come nel caso di "quota 100": «Veramente faceva parte del nostro programma più che di quello della Lega. Guardi - ha spiegato Laura Ferrara - io Salvini l'ho avuto come collega in parlamento europeo e non è che si ammazzasse di lavoro. Penso sia bravo a fare politica, a comunicare non ad amministrare. Questo è un gioco che funziona nel breve periodo, ma alla lunga i cittadini se ne accorgeranno».

