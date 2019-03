CATANZARO – Il popolo simpatizzante del Partito democratico, con tutti gli annessi e i connessi, e il popolo antipatizzante del sovranismo/populismo, nelle sue varie declinazioni, oggi può votare ai “gazebo” dem per scegliere, in prima battuta se ci riescono, il nuovo segretario del partito nella triade: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Chi si recherà al seggio - si vota dalle ore 8,00 alle ore 20,00 - dovrà avere un documento di riconoscimento in corso di validità, la tessera elettorale e un contributo minimo di due euro.

Ciò vale anche per gli elettori fuorisede, i giovani fra i 16 e i 18 anni, i cittadini italiani residenti all’estero o temporaneamente all’estero che si siano precedentemente registrati online, presentandosi con un documento di riconoscimento e sempre con un contributo minimo di due euro. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.

Per trovare il seggio gli elettori possono consultare il sito www.pdprimarie2019.it. In Calabria i candidati all’assemblea nazionale sono poco meno di un centinaio (L'elenco è pubblicato sull'edizione cartacea del Quotidiano), ma ne saranno eletti solo 25. I collegi calabresi sono 4: Cosenza città, Cosenza provincia, Catanzaro-Crotone, Reggio Calabria-Vibo Valentia.

In ogni collegio si presentano, a loro volta, quattro liste, due a sostegno di Zingaretti e una ciascuna a sostegno degli altri due candidati. Le liste sono bloccate e a scorrimento. Zingaretti presenta due liste perché in Calabria c’è una spaccatura politica tra i due principali sostenitori del governatore del Lazio, Mario Oliverio e Carlo Guccione. Il primo promuove la lista “Piazza Grande”, insieme a Enza Bruno Bossio, Sebi Romeo, Mimmo Bevacqua e altri. Il secondo sostiene la lista “Calabria con Nicola Zingaretti”. Questi ultimi presentando la citata lista hanno detto di aver agito «per aiutare Nicola a raggiungere il 51 per cento».

Questo voto avrà sicuramente un impatto immediato nella vicenda interna calabrese. Intanto, perché, con l’elezione del nuovo segretario nazionale, potrebbe finire il commissariamento regionale e, a cascata, il partito potrebbe affrontare il problema della coalizione di centrosinistra e, direttamente e indirettamente, l’eventuale proposta di ricandidatura di Mario Oliverio per le prossime elezioni regionali. L’interessato ovviamente attende la pronuncia della Cassazione.

A latere è cominciato il toto-nomi se il centrosinistra dovesse cambiare cavallo. Si fanno già dei nomi, in queste ore, tipo: Luigi Sbarra, segretario confederale della Cisl, e Katia Stancato che viene dal mondo della cooperazione. Per inciso, nel centrodestra, circola il nome di Antonio Catricalà. Più in generale, l’evento di oggi è atteso un po’ da tutti, amici e nemici nelle varie sfumature.

In ogni caso questa votazione popolare si avvale, per quello che può valere, di tre cose. 1) Il corteo “People” di Milano di ieri è stato numeroso e, forse, ha detto qualcosa di sinistra. 2) Il convitato di pietra, Matteo Renzi, sempre ieri, ha dichiarato: «Chiunque vinca le primarie non dovrà temere la mia guerriglia, come quella che ho subito io». 3) Si è levato il sostegno di Romano Prodi ed Enrico Letta.

Il vademecum

QUANDO SI VOTA? - I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20. DOVE? - Sono circa 7mila, tra sedi Pd e gazebo allestiti in piazza, i seggi presenti in tutta Italia. Per trovare quello più vicino basta collegarsi al sito del Pd dedicato alle primarie (https://www.pdprimarie2019.it) e inserire il proprio comune ed eventualmente anche il numero della sezione elettorale, che si trova sulla tessera con la quale si vota alle elezioni Politiche o Amministrative.

CHI PUO’ VOTARE? - Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale. Gli elettori fuorisede, i giovani fra i 16 e i 18 anni, i cittadini italiani residenti all’estero o temporaneamente all’estero che si siano precedentemente registrati online (il termine è scaduto lo scorso 25 febbraio) devono presentarsi con un documento di riconoscimento. I cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari possono votare portando un documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno o ancora la ricevuta di richiesta di rinnovo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - Chi vuole votare deve versare un contributo minimo di due euro.

PER VOTARE BISOGNA ESSERE ISCRITTI AL PD? - No, basta firmare una dichiarazione in cui si conferma di riconoscersi nella proposta politica del Pd e di sostenere i Dem alle prossime elezioni.

COME ESPRIMERE LA PROPRIA PREFERENZA? - L’elettrice/elettore sceglie il suo segretario tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.

CHI VINCE? - Vince il candidato che avrà ottenuto il 50 per cento più uno dei consensi, che corrispondono ai componenti dell’assemblea nazionale attraverso il meccanismo delle liste collegate. La proclamazione ufficiale a segretario avviene durante la prima riunione dell’Assemblea nazionale, che è già stata convocata per domenica 17 marzo. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, i due più votati vanno al ballottaggio. A scegliere il segretario saranno quindi i mille delegati eletti nel corso della prima Assemblea nazionale.