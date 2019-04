CATANZARO - Salta il concorso per la direzione del reparto di Medicina dell'Ospedale Pugliese-Ciaccio. A renderlo noto i parlamentari del Movimento Cinquestelle Bianca Laura Granato e Francesco Sapia che con una nota chiariscono che «in seguito a una nostra precisa segnalazione, la struttura commissariale per la Sanità calabrese ha bloccato il concorso per la direzione del reparto di Medicina generale dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, il cui colloquio era previsto per martedì 2 aprile 2019. Ringraziamo per la prontezza d’intervento i commissari Saverio Cotticelli e Thomas Schael, che hanno fermato una procedura inammissibile, in quanto contraria al piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale».

In particolare, i due parlamentari hanno precisato che «con un’argomentata nota abbiamo informato la struttura commissariale del governo circa l'assurda continuazione di questo concorso, risalente addirittura al 2016 e portato avanti benché con recente legge regionale sia stato avviato il processo di fusione del policlinico universitario e dell’ospedale pubblico di Catanzaro, rinviandone il completamento a provvedimenti successivi e demandando all’atto aziendale, ad oggi inesistente, la definizione dell’assetto organizzativo e dei dipartimenti assistenziali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 'Mater Domini-Pugliese Ciaccio', nonché l’individuazione delle loro strutture complesse a direzione ospedaliera e a direzione universitaria».

«Così - concludono Granato e Sapia - abbiamo impedito che, peraltro a pochi mesi dalle elezioni regionali, si realizzasse una vera e propria forzatura, la quale, dato l’ostinato immobilismo del governatore Mario Oliverio, si sarebbe aggiunta alle tante altre che ogni giorno si verificano nell’ambito della martoriata sanità calabrese».