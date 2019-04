REGGIO CALABRIA - Dopo gli annunci, la prima indicazione della sede a Gioia Tauro e le nuove informazioni relative alla scelta di Reggio Calabria, il Consiglio dei Ministri è stato ufficialmente convocato a Reggio per la giornata di domani, giovedì 18 aprile.

All'ordine del giorno, per la riunione che si terrà alle 13 nel palazzo della Prefettura, ci sono sei temi a partire da quello dell'emergenza sanitaria in Calabria che è stato inserito al primo punto come "Decreto Legge Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria". A seguire saranno affrontati il Decreto del Presidente della Repubblica sul "Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella regione Valle d’Aosta"; il Decreto del Presidente della Repubblica sul "Regolamento per l'attuazione della legge 29 dicembre 2017, n. 226, recante istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio"; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Rimodulazione dell’organico della carriera diplomatica ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"; leggi regionali, varie ed eventuali.

Molto soddisfatto il ministro della Salute, Giulia Grillo, secondo la quale il Consiglio dei Ministri in Calabria «è un segno molto importante per una Regione che mi sembra abbia subito una catastrofe dal punto di vista sanitario. Dobbiamo farla risorgere. Con gli strumenti normativi normali non eravamo nelle condizioni, per cui con questa ultima ratio siamo sicuri di potere dare uno stimolo diverso».

«C'è poi il tema dello sblocco delle assunzioni - evidenzia Grillo - su cui io mi sto impegnando perché la legge prevede il blocco del turnover per come abbiamo i parametri, però dobbiamo anche fare in modo che la Calabria si risollevi. Io cercherò in tutti i modi in conversione, di trovare una misura che con la Ragioneria consenta di alleggerire il peso del blocco del turnover, di riprendere quelle che erano le assunzioni previste e non erano state fatte».