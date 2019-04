SAN LUCIDO (COSENZA) - Bruno Leverino, sindaco di San Lucido, si è spento questa mattina, a 44 anni, a Cosenza, presso l’ospedale civile dell’Annunziata, dove era ricoverato, da alcuni giorni, a causa dell’aggravarsi di una rara patologia al sistema linfatico, contro cui combatteva da anni. Persona discreta, affabile. Professionista serio ed apprezzato, la sua improvvisa scomparsa lascia l’intera comunità di San Lucido, e non solo, nello sgomento e nella tristezza.

Lele (così lo chiamavano tutti), nonostante il logorio della malattia, non ha mai smesso di sorridere e di combattere per la sua comunità. Un amore di quelli indescrivibili, una passione, quella per la politica, che lo ha portato a spendersi, in prima persona e senza risparmiarsi, per il suo Paese, per i suoi concittadini, che, nel giugno dello scorso anno, lo hanno premiato, eleggendolo sindaco.

In tanti ricordano l’emozione di quella sera del 10 giugno. La commozione, la felicità di una vittoria inaspettata. Ha saputo trasformare il dolore in forza e, a capo fitto, si è buttato in questa esperienza amministrativa, in cui si è contraddistinto, ogni giorno, per gentilezza e disponibilità, per impegno e dedizione, per quella spasmodica ricerca di trasparenza e di legalità, che lo hanno portato, insieme alla sua Giunta comunale ed alla sua maggioranza, a scelte coraggiose, che hanno ridato speranza e fiducia ai suoi concittadini. Aveva in mente tanti progetti, Lele. Ne parlava sempre, anche nei momenti di maggiore sconforto, quando la malattia riappariva in modo brutale e violento. Ma lui non si arrendeva e né faceva pesare, il suo dolore, agli altri. Anzi, riusciva a mantenere la barra dritta, con il suo stile distinto e garbato.

Con la sua signorilità, mai si era perso in una parola fuori posto, mai. Uomo riflessivo e saggio, lascia un vuoto indescrivibile, soprattutto in chi gli è stato sempre affianco, condividendo, con lui, gioie e dolori. Luigi, Alessandro, Stefano, Benito. La moglie Maria. Tutti al suo fianco, fino a questa mattina. Fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere ed i suoi occhi hanno perso la luce della vita.

Per la cronaca, ad assumere le funzioni di sindaco, é ora il vice Alessandro Stefano. A lui il non facile compito di traghettare, il comune di San Lucido, in quelli che saranno mesi davvero tristi e non privi di amarezza.