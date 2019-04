COSENZA - Saranno 137 su 404 i comuni calabresi che il 26 maggio andranno alle urne per il rinnovo del consiglio comunale. Il turno amministrativo quest'anno coincide con le elezioni europee. Oggi è iniziata la presentazione delle liste alle segreterie comunali che si chiuderà domani, sabato 27, alle ore 12.

Al voto una sola città capoluogo, Vibo Valentia. Oltre a quest’ultima le amministrative sono attese in altri quattro centri con oltre 15 mila abitanti: nel Cosentino esordio elettorale per il neonato comune di Corigliano-Rossano (74.848 residenti), Rende (33.555) e Montalto Uffugo (18.168). Nel Reggino attesa per le comunali di Gioia Tauro (19.063).

Per questi comuni viene applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 9 giugno. La maggior parte dei comuni, ben 132 su 137 hanno una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Il più piccolo comune al voto si trova in provincia di Reggio Calabria: si tratta di Sant’Alessio in Aspromonte, che conta appena 323 abitanti.

I 137 comuni sono così distribuiti. A Catanzaro sono 21 gli enti locali impegnati per il rinnovo del consiglio comunale: Albi, Amato, Cortale, Falerna, Fossato Serralta, Gagliato, Gimigliano, Marcedusa, Marcelinara, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pentone, Pianopoli, San Floro, San Pietro a Maida, Sellia, Sellia Marina, Sorbo San Basile, Squillace e Zagarise.

Sono 69 i comuni chiamati al voto nel Cosentino: Acquaformosa, Acquappesa, Aiello Calabro, Alessandria del Carretto, Altomonte, Aprigliano Belvedere Marittimo, Bianchi, Bocchigliero, Buonvicino, Caloveto, Castiglione Cosentino, Celico, Cerchiara di Calabria, Cervicati, Civita, Colosimi, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Diamante, Domanico, Figline Vegliaturo, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Frascineto, Grimaldi, Laino Borgo, Laino Castello, Lappano, Lattarico, Longobardi, Malvito, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Morano Calabro, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Orsomarso, Paludi, Parenti, Pedivigliano, Rende, Rocca Imperiale, Rose, Roseto Capo Spulico, Rota Greca, San Basile, San Benedetto Ullano, San Donato di Ninea, San Giorgio Albanese, San Marco Argentano, San Pietro in Guarano, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Santa Sofia d’Epiro, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Torano Castello, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro e Villapiana.

Dieci, invece, i comuni interessati al voto nel Crotonese: Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Castelsilano, Melissa, Mesoraca, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Umbriatico e Verzino.

Venticinque gli enti impegnati nel turno amministativo nel Reggino: Agnana Calabra, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bivongi, Bova Marina, Canolo, Cardeto, Cittanova, Feroleto della Chiesa, Gioia Tauro, Laureana di Borrello, Martone, Monasterace, Oppido Mamertina, Palizzi, Riace, Roccella Jonica, San Giovanni di Gerace, San Luca (LEGGI IL CASO), San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Ilario dello Ionio, Scido e Stignano.

Sono, infine, dodici i comuni alle urne nel Vibonese: Drapia, Mileto, Mongiana, Nicotera, Pizzoni, Rombiolo, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Vallelonga, Vibo Valentia e Zungri.