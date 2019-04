Si muove anche il Centrodestra a Vibo Valentia nella prospettiva della scadenza per la presentazione delle liste per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. Per il Centrodestra, che vede in Maria Limardo il proprio candidato sindaco, la prima lista presentata è Rinasci Vibo con Limardo Sindaco.

Rinasci Vibo con Limardo Sindaco

La lista risulta incompleta per il ritiro in fase di presentazione per motivi lavorativi di uno dei candidati