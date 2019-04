Elezioni a Gioia Tauro, tanti problemi irrisolti e la corsa di cinque candidati sindaco

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA) – Torna al voto amministrativo Gioia Tauro il centro più importante della Piana e a meno di ulteriori sorprese i candidati a sindaco dovrebbero essere cinque: Aldo Alessio, già sindaco della città tra la metà degli anni 90 e l’inizio degli anni 2000, sostenuto da due liste La Città Futura e da Avanti Tutta. L’operatore turistico Lino Cangemi anch’egli appoggiato dalle liste InNovaGioia e Siamo Gioia.

Raffele D’Agostino, già vice sindaco e consigliere comunale e provinciale sostenuto da Fratelli d’Italia e l’Udc. Nicola Zagarella anch’egli varie volte candidato a sindaco, assessore e consigliere comunale che guiderà la lista Città Vivibile e Diego Fusaro, che rappresenta un esperimento tutto da scoprire.

Città centrale per un territorio che è costretto al guardare al suo futuro proprio da Gioia Tauro, per il suo porto che potrebbe rinascere portandosi dietro nuove stagioni occupazionali, il suo retroporto landa deserta di sogni industriali infranti, per le sue emergenze ambientali che restano li tutte intatte. Una città alla ricerca di un’identità perduta, di un’idea di comunità tutta da ricostruire.

Tanti problemi e pochi primati quasi tutti negativi, a cominciare dalla ‘ndrangheta che qui ha trovato l’humus perfetto di metamorfosi storica, un potere universalmente riconosciuto da decenni che ha diramato i suoi tentacoli in ogni dove a cominciare dagli inizi degli anni 70.

CANDIDATO A SINDACO: ALDO ALESSIO

LISTA Avanti tutta con Aldo Alessio: Paolo Antonio Albanese Caroline Gaglio Marianna Galli in Caratozzolo Annunziato Gentiluomo detto Nunzio Francesca Guerrisi in Romeo Rocco Iannì Francesco Ierace Andrea Macino Ilaria Matà Carmen Moliterno in Paolo Vincenzo Ramondino Maria Rosa Rao in Morogallo Giuseppe Romeo Vincenzo Russo Salvatore Vecchio Angela Zito.

LISTA La città Futura: Francesca Mariarita Altomonte Giuseppe Berrica Fabio Cagliuso Antonio Calarco Maria Carlà in Parisi Caterina Cavallaro Vincenzo Filippone Daniele Furfaro Emilio Ierace Rocco Italiano Vincenzo Marando Salvatore Nasso Cosima Damiana Petrelli Bruno Quattrone Adriana Vasta in Sciarrone Sabina Ventini

CANDIDATO A SINDACO: RAFFAELE D’AGOSTINO

LISTA Unione di centro: Concetta Domenica Tripodi Zito Emanuela Lavinia Zambara Maria Gallo Giada Gullì Marialuida Speranza Grazia Bambara Vincenzo Borrello Rosario Cananzi Massimo Deodato Rocco Formica Danilo Germanò Carmelo Kevin Guerrisi Angelo (detto Angelone) Romeo Procopio Surace Demetrio Madaffari Rocco

LISTA Gioia Tauro ci Lega - D'Agostino Sindaco: Antonella Pellegrino Santina Murisciano Antonia Campolo Greta Legato Lucia Angilletta Maria Viviana Demaio Nicola Pulimeni (detto Nicolino) Zappia Pacifico Antonino Plateroti Antonino Pugliese Carmelo Riotto Franco Ritrovato Alex Iannì Giuseppe Cernuto Carmelo Marzano Andrea Giofrè

CANDIDATO A SINDACO: NICOLA ZAGARELLA

LISTA Movimento Città vivibile: Maria Luisa Artese Vanessa Barba Laura Esposito Cristian Frisina Pasqualina Frisina Vincenzo Furfaro Stefano Lardieri Maria Pia Laurendi Concetta Maria Palermo Rocco Piromalli Rita Paleteroti Pietro Salvatore Portogallo Pasquale Reitano Barbara Scalpelliti Antonia Sgro’ Clarissa Maio

CANDIDATO A SINDACO: DIEGO FUSARO

LISTA Risorgimento meridionale per l'Italia: Domenico Ardissone Maria Ciurleo Antonio Guerci Giuseppe Gullo Francesca Latella Pasquale Mercuri Corrado Minasi Carmelo Priolo Emanuela Punturiero Massimo Punturiero Eleonora Viola

CANDIDATO A SINDACO: LINO GANGEMI

LISTA InnovaGioia: Cosimo Allera Maria Francesca Bova Antonio Fondacaro Francesca Frachea Giuseppe Guerrasio Giancarlo Murisciano Luigi Parrelli detto Gigi Antonella Plateroti Pasquale Romeo Simona Sciarrone Domenica Speranza Giovanni Tomaselli Francesco Ventre Marielisa Vinti

LISTA Siamo a Gioia: Sabato Avella detto Alessandro Venusia Catania Gennaro Salvatore Costantino detto Rino Francesco Domenico D’Agostino Maria Teresa Dalbis Vincenzo Iannì Francesco Infantino Dario Lazzaro Luciano Mangione Sebastiano Monaco detto Meccia Graziano Nocera Monica Pelliccia Egle Pinto Daniela Richichi