FINALMENTE ci siamo. I giochi sulle candidature sono ufficialmente chiusi. Saranno in 445 a correre per un seggio nella civica assemblea di Palazzo Luigi Razza, molti di meno di quanto si pensasse fino a qualche settimana fa. Meno liste, meno aspiranti nelle stesse. Molte incomplete, in tutti e quattro gli schieramenti. Segno, questo, che non ci si vuole più mettere in gioco o, più probabilmente, che la politica ha segnato il passo.

Un tempo si faticava a chiudere la lista causa abbondanza adesso la tendenza è mutata. Con ieri si chiude, quindi, la prima fase di questa campagna elettorale e si apre quella ufficiale che ci porterà fino all'epilogo del 26 maggio. Poco meno di un mese di “passione” alla spasmodica ricerca del voto. L'auspicio è che sia una competizione corretta in cui risaltino i programmi e non le accuse personali.

È ciò che la gente si aspetta, che i vibonesi a giusta ragione pretendono: programmi su come risollevare una città capoluogo ultima nelle classifiche per qualità della vita. È proprio da lì che bisogna ripartire. Da quel poco edificante fanalino di coda su base nazionale. I quattro candidati sindaco ci devono dire cosa intendono fare per invertire la rotta e come farlo.

Ci devono spiegare, ad esempio, qual è la loro ricetta per rivitalizzare il settore commerciale visto che i negozi del centro continuano a chiudere mentre quelli che resistono sono in perenne affanno. Vorremmo sapere quali sono i loro progetti per risolvere in via definitiva l'annoso problema dell'acqua, oppure la questione del trasporto pubblico urbano, con quell'autobus che continua a vagare desolatamente vuoto, decongestionando la città da continui ingorghi.

Ci piacerebbe anche essere edotti su cosa si intende concretamente fare per lo sviluppo della maggiore infrastruttura del territorio, il porto, mettendo da parte una volta per tutte la diatriba sulla sua natura: commerciale o turistica; se e come si voglia imprimere un'accelerazione ai vari piani urbanistici che, di fatto, continuano a bloccare il settore edile e poi come rivitalizzare quest'ultimo comparto, fondamentale per creare lavoro, quindi reddito. E ancora, la viabilità comunale, con l'ente che ogni anno sborsa quattrini per le cause intentate dagli automobilisti vittime di incidenti.

Per non parlare, poi, della questione ambientale e del decoro urbano che non vuol dire solo rifiuti sparsi a macchia di leopardo ma anche cura del verde, insomma pulizia nel pieno senso del termine. Siamo curiosi, inoltre, di sapere come verrà affrontata la questione della burocrazia comunale; se ci sarà un maggiore interesse delle frazioni (importanti bacini di voti), sempre più corpi estranei al capoluogo, che porti ad una loro rivitalizzazione. Vorremmo, in più, capire se ci sarà un coinvolgimento degli ordini professionali della città per affrontare insieme le criticità più delicate.

E, non certo per ultimo come importanza, la questione tributi comunali (gli ultimi aumenti hanno riguardato ad esempio la mensa e il trasporto scolastico nonché le rette dell'asilo). Insomma, risoluzione dei problemi quotidiani e programmazione concreta. Siamo certi che tutti questi punti, e molti altri sono presenti nei programmi di ogni candidato sindaco. Certo, poi verrà la prova del nove. E lo sappiamo che non sarà semplice per il futuro primo cittadino che, già fin dal suo ingresso a palazzo Razza, si troverà a gestire il pesante fardello del dissesto che condiziona di fatto quasi tutte le voci dei vari servizi, ed un ente che continua a subire l'emorragia di personale la cui coperta, già di per sé, corta sembra destinata a ridursi ulteriormente. Insomma, basta con le polemiche, le accuse reciproche. Si lavori per la città, coi cittadini. La voglia di far bene può e deve essere uno stimolo. Anche perché, fare peggio dell'ultimo posto, fortunatamente non è possibile.