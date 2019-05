LAMEZIA TERME (CATANZARO) - Una ripresa del partito, una riscoperta unità, ma anche una scommessa in vista delle elezioni europee. Il commissario del Pd calabrese, Stefano Graziano, lancia messaggi positivi nel giorno della presentazione dei candidati calabresi dei democratici alle elezioni europee del 26 maggio prossimo.

Partendo dallo stato di saluto del Partito democratico calabrese, Graziano è fiducioso: «La mia opinione è che c’è una ripresa: lo registro da quello che accade generalmente nei territori». Una occasione, dunque, per "caricare" la base del partito, ma anche lo stesso gruppo dirigente: «Vediamo – ha aggiunto Graziano - come vanno queste elezioni europee: sono fiducioso che possiamo avere un risultato positivo, anche perché abbiamo messo in campo delle personalità, e ragioneremo sul lavoro fatto. E’ superfluo dire che non bastano tre mesi di commissariamento per risolvere i problemi del Pd calabrese, ci vuole un po’ di tempo in più, ma un minimo di lavoro l’abbiamo fatto e sui territori si è anche registrato che c’è un lavoro positivo. Mi sembra quindi che dopo tre mesi di lavoro del commissariamento l’unità c’è - ha proseguito - c’è una forte voglia di combattere, di rappresentare in Europa una Calabria diversa. Stiamo lavorando in questa direzione continueremo a farlo».

Il commissario guarda con interesse anche ai risultati delle prossime elezioni: «Le Europee daranno sicuramente un segno», avendo al suo fianco i due candidati calabresi del partito alle elezioni europee, il presidente della provincia di Cosenza Franco Iacucci e l’assessore comunale di Reggio Calabria Lucia Nucera.

«A mio avviso – ha sostenuto Graziano - il Pd è l’unico argine al sovranismo e al populismo spinti, che portano solo agli egoismi e non portano a risultati per i cittadini. Abbiamo messo in campo due candidati di grande qualità, che hanno accettato subito la sfida, due amministratori che possono rappresentare il Pd calabrese in Europea e soprattutto rappresentare le istanze dei calabresi in Europa».

Sul piano dei contenuti, Graziano ha spiegato l’importanza delle Europee del 26 maggio: «Abbiamo bisogno sempre di più di Europa, ma è evidente che dobbiamo cambiarla, sul piano dell’economia, della sicurezza e soprattutto sulle politiche sociali. Soprattutto – ha aggiunto il commissario del Pd calabrese - bisogna dare più forza alle politiche sociali dell’Europa verso le regioni più deboli e più in difficoltà e in questo sta la vera battaglia del Pd. La battaglia vera è unire l’Europa, unirla su alcuni temi importanti, e la grande innovazione da fare è l’elezione diretta del presidente della Commissione europea da parte dei cittadini: è questa – ha sostenuto Graziano - la vera sfida perché in questo si realizza la vera unità politica dell’Europa, quell’unità che si stenta oggi ad avere perché non si cede sovranità all’Europa».

Sulla stessa lunghezza d’ondai due candidati calabresi del Pd nella circoscrizione meridionale. Secondo Iacucci «in gioco c’è una posta molto alta, essendosi forze impegnate a distruggere l’Europa mentre noi vogliamo difenderla anche se dobbiamo cambiarla, dobbiamo avvicinarla di più ai cittadini e puntare alla costruzione degli Stati uniti d’Europa, che è l’obiettivo del Partito socialista europeo e del Pd. In questa sfida, il partito mi ha chiamato a dare un contributo e io – ha rilevato il presidente della Provincia di Cosenza - da militante ho accettato volentieri, perché sono convinto che anche in Calabria si possa fare un lavoro importante per rafforzare il partito sul territorio e in funzione delle Europee».

Lucia Nucera, assessore alle Politiche sociali del Comune di Reggio, ha spiegato che alla base della sua scelta vi è la convinzione che «non bisogna rifiutare una candidatura nel momento di difficoltà che si sta vivendo. Chiedo unità del partito sulle candidature. Con Iacucci lavoriamo per la Calabria. Bisogna snellire la burocrazia per snellire le procedure per i fondi europei ed attraverso la scuola dobbiamo fare innamorare i ragazzi della nostra storia. La Calabria è una delle poche regioni in cui vengono riconosciute tre minoranze linguistiche ed è importante riappropriarci della nostra cultura. E’ importante andare a votare e votare calabrese, soprattutto in questa fase».