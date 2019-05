CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) - Il Tar non accoglie la richiesta del Movimento Cinquestelle di rivedere la decisione della Commissione Elettorale che ha escluso la lista del Movimento dalle prossime consultazioni comunali del 26 maggio a Corigliano Rossano.

In pratica, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dalla lista M5s dopo che la commissione elettorale circondariale di Castrovillari aveva rilevato un vizio relativo all’assenza di collegamento tra l’elenco dei candidati e i fogli con le firme autenticate degli elettori.

«Per una mera irregolarità formale - afferma il candidato sindaco grillino, Claudio Fiorentino - siamo fuori dalla competizione elettorale che eleggerà il primo sindaco della città di Corigliano Rossano. La lista del Movimento 5 Stelle è stata ricusata in seguito alla contestazione di presunte irregolarità formali sulla documentazione prodotta. Valuteremo se sarà opportuno far valere le nostre ragioni al Consiglio di Stato. Non c'è nessuna illegalità o irregolarità grave come qualcuno ha voluto fare intendere. Stiano tranquilli i cittadini: la nostra presenza sul territorio sarà sempre costante e puntuale. Come è stato fino ad ora, saremo sempre al loro fianco nel nome della correttezza e della legalità».