CATANZARO - Nella giornata dell'arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini, a Catanzaro sono diversi i cittadini che, in segno di protesta, fin dalle prime ore del mattino, hanno appeso degli striscioni in segno di protesta contro lo stesso Salvini e le politiche portate avanti dalla Lega e dal governo giallo-verde.



L'appello, di manifestare in questo modo il dissenso, era arrivato nei giorni scorsi dalla gruppo territoriale di Potere al Popolo e degli altri gruppi e collettivi della sinistra cittadina. Gruppi che si ritroveranno oggi in centro città per un sit-in di protesta concomitante con l'arrivo di Salvini previsto per le 14 in piazza Prefettura.