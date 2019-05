PLATI' (REGGIO CALABRIA) - Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è arrivato a Platì, dove parteciperà alla consegna alla Diocesi di Locri-Gerace di un bene confiscato alla 'ndrangheta. Alla cerimonia, insieme al Ministro, parteciperanno il vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, il direttore dell’Agenzia nazionale beni confiscati, prefetto Bruno Frattasi e il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari.

Nel pomeriggio, il Ministro Salvini è atteso alle 14 in Piazza Prefettura, a Catanzaro, dove troverà un clima di protesta, anche fantasiosa, con decine di striscioni di contestazione (LEGGI).



Vai alla Fotogallery

Il caso dei migranti

A Platì, il Ministro Salvini ha commentato i fatti principali della politica e della cronaca italiana, partendo dai migranti che si trovano a bordo di una nave italiana della Marina Militare, con il premier Conte che aveva offerto la possibilità di aprire i porti italiani: «Mi risulta che la nave Jonio non entrerà a Lampedusa da nave libera. Non voglio portare via il lavoro ai magistrati. Io faccio il ministro dell’Interno e garantisco la sicurezza ai cittadini».

«Mi risulta che a bordo ci siano stati gli uomini della Finanza e che abbiamo fatto i rilievi del caso - ha aggiunto Salvini - Tutto questo è stato sottoposto all’autorità giudiziaria. Aspetto la soluzione positiva di questa vicenda».

I sondaggi e l'affetto

Il Ministro non ha voluto esprimere giudizi sui sondaggi in vista delle elezioni Europee, con un leggero calo della Lega negli ultimi giorni: «Non commento i sondaggi. Mai. Mi tengo l’affetto della gente - ha detto - e la soluzione dei problemi. Se la Lega sarà il primo partito in Europa, oltre che in Italia, quella sarà una buona notizia per tutti gli italiani».

L'arresto per la bimba ferita a Napoli

Salvini ha poi commentato il fermo dell'uomo che, a Napoli, avrebbe ferito una bambina in un agguato di camorra: «L'avevamo detto, ci stavamo lavorando. E’ stato beccato chi ha sparato alla piccola Noemi. Diciamo che - ha aggiunto - stiamo ancora pregando per la bambina e ringraziamo i medici e gli infermieri per tutto quello che stanno facendo».