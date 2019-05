SIAMO entrati nella settimana decisiva. Dopo circa un mese di campagna elettorale, di parole, promesse ed intenzioni, i cittadini saranno finalmente chiamati al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale. Nel chiuso dell'urna si delineerà, dunque, il destino dei quattro candidati alla guida del capoluogo, con la possibilità di un ulteriore round, il 9 giugno, per il ballottaggio.

Noi del Quotidiano del Sud abbiamo chiacchierato con i quattro aspiranti amministratori ponendo loro una serie di domande su quali azioni adotteranno in caso di elezione. Oggi è stato il turno di Francesco Belsito, del movimento “Fare” che ha affrontato una serie di problematiche che affliggono la città, l'argomento scottante delle liste pulite, dei servizi al cittadino e delle disastrate casse comunali.

Questi solo alcuni passaggi della lunga intervista. Per quanto concerne, ad esempio la situazione di default del Comune, l'aspirante amministratore ha affermato che «si eredita un Comune con un dissesto finanziario e con un secondo alle porte. Dunque, "un'azienda vecchia" ma in default, sicuramente c'è una difficoltà oggettiva nella realizzazione di quelli che possono essere i progetti per rendere la città più vivibile». Il discorso si è poi incentrato sulle liste pulite, con Belsito che non ha nascosto i tuoi timori: «Ritengo che possa esserci una forte incidenza sul voto da parte di determinati ambienti ed è inutile dire che ciò rappresenta un pericolo assolutamente da evitare. La città ha bisogno di gente pulita, di gente senza macchia, di gente nuova in grado di amministrare».

Altro punto è stato quello delle frazioni, toccato col candidato sindaco di “Fare” che ha evidenziato la necessità di un loro coinvolgimento, in particolare su Vibo Marina: «È un'area da riqualificare iniziando dall'aspetto estetico; attualmente la frazione non è altro che il risultato dei mancati lavori post alluvione con tante aree da bonificare, a partire dalla zona della "cementeria". Fondamentale sarà, dunque, l'impegno nell'ottenere finanziamenti da destinare alla parte prettamente turistica».

Sulle questioni tributi, Belsito ha annunciato l'intenzione di diminuire in particolare quelle relative alle mense scolastiche, agli asili e al trasporto degli studenti e di rivedere le restanti con migliori criteri, puntando sulla necessità di intercettare fondi comunitari; e per le soste a pagamento ha ribadito l'intenzione di rivederle in città ed eliminarle totalmente a Vibo Marina.