VIBO VALENTIA – Episodio gravissimo questa sera a Vibo nei confronti della candidata sindaco Maria Limardo. Un uomo, secondo quanto è stato possibile apprendere, si sarebbe presentato sotto casa dell’aspirante amministratrice, sostenuta dallo schieramento di centrodestra formato da liste civiche ed ufficiali di partito, chiedendo di lei e ad un certo punto avrebbe iniziato a dare in escandescenza nel momento in cui la stessa, noto avvocato del Foro di Vibo Valentia, non si è fatta vedere perché a quell’ora, erano circa le 20, si trovava col marito a casa di amici.

L’uomo a quel punto, avrebbe iniziato a proferire frasi minacciose all’indirizzo della Limardo dopo di che è salito a bordo del suo furgoncino, col quale era arrivato sotto casa della candidata, e si è allontanato.

Maria Limardo ha appreso la notizia da un parente che ha assistito alla scena. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che stanno anche visionando le telecamere di sorveglianza poste nelle immediate vicinanze dell’abitazione della professionista vibonese, sita in via Protettì, per risalire al responsabile.

«Sono sconvolta – ha commentato l’interessata – fortunatamente non mi trovavo in casa in quel momento. Tutto questo testimonia il clima pesante che si vive in città da settimane in cui è in atto un tentativo di destrutturare il voto e danneggiare la mia persona nonché la coalizione che mi sostiene».