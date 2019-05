VIBO VALENTIA – Grossi problemi a Vibo a poche ore dalla costituzione dei seggi elettorali in cui si vota anche per le amministrative .A mandare nel panico il Comune è stato infatti un insolito caso: la “fuga dei presidenti di seggio”. Sabato mattina, delle 37 sezioni elettorali, ben 17 erano ancora scoperte. Prive dei presidenti. Già dai primi di maggio - cioè da quando la Corte d’Appello ha inviato l’elenco dei nominativi dell’apposito albo - è stato un continuo via vai di rinunce. Al punto che si è dovuto procedere al rinvio di un secondo elenco (sempre da parte della Corte d’Appello), il quale però ha sortito lo stesso effetto.

Le cose sono andate avanti così, fin quando non è arrivata la vigilia delle elezioni, in cui si è dovuto ricorrere alla diretta convocazione da parte del commissario straordinario Giuseppe Guetta. E nonostante tutto, ieri mattina qualcuno è stato costretto a rinunciare per improrogabili motivi di lavoro. Una cosa mai vista finora, che ha lasciato sconcertati tutti all’interno del Comune e che ancora oggi, che le sezioni sono state aperte con la nomina di presidenti in parte alle prime armi, non riescono a dare una spiegazione. Può forse essere colpa del clima teso che si respira in città, come spesso avviene durante le amministrative. Ma ciò che si suppone possa aver inciso su questa strana irreperibilità di presidenti, è il basso compenso che percepiranno in tutto i componenti della sezione elettorale: 157 euro il presidente, 121euro segretari e scrutatori.