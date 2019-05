CATANZARO - E' bastata poco più di un'ora di scrutinio per determinare l'elezione dei primi sindaci in Calabria. Il maggior numero di Comuni che hanno già ufficializzato l'elezioni dei sindaci sono in provincia di Reggio Calabria, con l'elezione dei primi cittadini a Bagaladi (Santo Monorchio); Bivongi (Vincenzo Valenti); Canolo (Rosaria Larosa unica candidata); Martone (Giorgio Imperitura); San Giovanni di Gerace (Gianni Antonio Pittari); Scido (Giuseppe Zampogna).

Primi sindaci eletti anche nel Catanzarese a Fossato Serralta (Domenico Raffaele); Gagliato (Salvatore Sinopoli); Sellia (Davide Zicchinella); Marcedusa (Domenico Garofalo).

In provincia di Cosenza il primo sindaco eletto è Raffaele Pane a Scigliano.

I primi dati indicano la conferma di diversi sindaci uscenti che hanno superato lo scoglio del confronto elettorale, mentre non sono stati registrati problemi nella fase del voto.

E’ stata del 60,28% l’affluenza in Calabria per le elezioni comunali che nella regione interessano 135 enti. Percentuale in calo rispetto alla tornata di cinque anni fa, quando votò il 64,37% degli aventi diritto. Affluenza comunque più alta rispetto alle europee, per le quali ha votato il 44,02%.

