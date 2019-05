La Calabria si tinge di Giallo-verde. Il Movimento Cinquestelle è il primo partito con il 26,69% (dato definitivo) pari a circa 200 mila voti ma per gli uomini di Luigi Di Maio c'è poco da festeggiare perché in poco più di un anno hanno dilapidato il grandissimo consenso ottenuto alle politiche quando M5S fermava l'asticella a 43,37%.

A fare il gran colpo è Matteo Salvini e la sua Lega che con il 22,61% e quasi 165 mila voti passa dalla quasi inesistenza delle precedenti Elezioni Europee (e dal 5.62% delle ultime politiche) a seconda forza politica della Regione a questo punto perfettamente in grando di dire la propria anche nelle imminenti elezioni regionali del prossimo novembre.

Al terzo posto il Partito Democratico con il 18,25% e 133mila voti circa, che paga, più che altrove, la persistente presenza di divisioni al suo interno ma anche le recenti inchieste giudiziarie che hanno visto alcune tra le più alte sfere del partito, a cominciare dal presidente della Regione Mario Oliverio, ricevere avvisi di garanzia e subire anche provvedimenti cautelari.

Forza Italia tiene con quasi cento mila voti pari al 13,32% il quarto posto ma il risultato potrebbe non essere sufficiente per portare a casa l'obiettivo di novembre ossia quella candidatura a presidente della Regione che il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha già sostanzialmente annunciato malgrado gli alleati non abbiamo proprio dato il loro ok. Tra l'altro il risultato della Lega ma soprattutto quello di Fratelli d'Italia potrebbe seriamente aprire una frattura pericolosa nel fronte del centrodestra per le Regionali.

Proprio Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni può annoversarsi tra coloro che hanno vinto queste elezioni in Calabria. I quasi 75mila voti pari al 10,26% ottenuto dal partito di destra, infatti, oltre a legittimare il ruolo di forza in crescita del centrodestra nazionale e calabrese, costituiscono anche una carta d'oro da giocare nella battaglia per la scelta del candidato governatore. Proprio Fratelli d'Italia, infatti, aveva espressamente proposto una candidatura alternativa a quella di Occhiuto individuando Wanda Ferro come perfetta proposta elettorale.

Dopo i cinque partiti che, in pratica, si spartiscono il panorama elettorale calabrese e nazionale arrivano, largamente staccate, tutte le altre forze. A vincere il "campionato degli altri" è La Sinistra con il 2,16% dei voti e poi via via gli altri con percentuali inferiori.

Nel frattempo, nel corso del pomeriggio, a partire dalle 14, si svolgerà lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative (LEGGI LE NOTIZIE SULLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN CALABRIA) che in Calabria riguardano 135 enti tra cui un capoluogo Vibo Valentia, e quattro città con oltre 15 mila abitanti: Corigliano-Rossano (per la prima volta al voto), Rende, Montalto Uffugo