CATANZARO - Alle 23 si sono chiuse le urne in Italia, il Paese Ue che ha prolungato le operazioni di voto più a lungo. Le elezioni per il Parlamento europeo hanno coinvolto circa 400 milioni di aventi diritto. Sono le più ampie elezioni democratiche al mondo, India esclusa.

Nel dato per le europee in Italia ha votato il 56,08%, in diminuzione rispetto al 58.66% del 2014.

LA GIORNATA DI DOMENICA E LE CURIOSITA'

Le elezioni europee

Partendo dalle elezioni europee, il trend in Calabria è più basso e l’affluenza si attesta al 44,02 (Preced. 46,07%), diventando la terz'ultima regione in Italia per numero di elettori, dal momento che solo Sardegna e Sicilia hanno fatto peggio rimanendo sotto il 40%.

Le elezioni comunali

Per quanto riguarda le elezioni comunali, il dato principale riguarda l’unico capoluogo di provincia al voto: Vibo Valentia (LEGGI TUTTE LE LISTE PER LE ELEZIONI DI VIBO), dove l’affluenza definitiva è del…. (Precedente 59,14%).

Gli altri comuni superiori ai 15.000 abitanti sono: Corigliano-Rossano (affluenza per le comunali del... Preced. prima volta al voto dopo Comune unico), Rende (affluenza per le comunali del…. - Preced. ...), Montalto Uffugo (affluenza per le comunali del 64,30% - Preced. 67,11%) e Gioia Tauro (affluenza per le comunali del 63,33 - Preced. 70,84). A San Luca, tornato al voto dopo anni di commissariamento, il dato definitivo dell'affluenza è del 43,53% (Preced. 62,77), sicuramente più basso rispetto alla media delle amministrative, ma comunque importante perché sarà eletto un sindaco democraticamente eletto. Complessivamente, l'affluenza in Calabria per le comunali è pari al ..... (Preced. 62,80%).

Lo spoglio per le elezioni europee andrà avanti per tutta la notte, mentre quello per le elezioni comunali inizierà lunedì alle 14.

