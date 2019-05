VIBO VALENTIA - E’ arrivata l’ufficialità ed il dato definitivo delle elezioni amministrative nella città di Vibo Valentia. Con 36 sezioni scrutinate su 36, il sindaco eletta al primo turno è Maria Limardo alla testa di una coalizione di centrodestra (LEGGI).

Ecco la composizione dei seggi nel nuovo consiglio comunale di Vibo Valentia.

La parte del leone la fa Forza Italia che ne conquista ben sei (frutto di 3.415 voti), seguita ad una lunghezza dalla lista civica Citta Futura, costituita dagli ex consiglieri del Pd espulsi e ideata da Vito Pitaro (2.495 preferenze). Due a testa i consiglieri delle liste civiche “Forza Portosantavenere” (1.344) e Rinasci Vibo (1.281), per quella ufficiale di Fratelli d'Italia (1.224 voti) e Con Vibo Per Vibo (1.178) dell'Udc.

Un consigliere soltanto per altre due civiche: Vibo Valentia da Vivere e Servire Vibo, rispettivamente 708 e 629 per un totale di lista di 12.274 preferenze (mentre il sindaco Maria Limardo ne ha prese 11.219 pari al 59,54%).

Per quanto concerne l'opposizione, dello schieramento “Nuove Prospettive” che sosteneva Stefano Luciano, il quale godeva anche dell'appoggio del Pd, entrano nell'emiciclo nove consiglieri: quattro per Vibo Unica (lista di riferimento del candidato sindaco) che ha raccolto 1782 voti, tre al Pd (1.594 preferenze), uno rispettivamente per le civiche “Concretezza” (803) e “Vibo Prima di Tutto” (632). Restano escluse “Avanti Vibo” (165 voti e 0,88%) e “Legati al Territorio” (127 voti e 0,68%), per un totale di 5103 voti mentre quelli del candidato sindaco Luciano sono stati 5312 (28,19%).

Entrano, poi, per la prima volta in consiglio i Cinque stelle con il loro candidato sindaco Domenico Santoro che ha raccolto 1900 voti (pari al 10,08%), ben più di quelli della lista che si è fermata a 11.25 (pari al 6%) ed un altro esponente della lista ancora da definire. Escluso, infine, Francesco Belsito, candidato del movimento fare che ha raccolto 412 preferenze (2,19%) anche in questo caso ben più di quelle di lista: 245 (1,31%).