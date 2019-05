VIBO VALENTIA - Ci sono voluti quasi due giorni per via delle difficoltà incontrate nel seggio 9 (LEGGI), quello di Piscopio, ma questo pomeriggio il dato definitivo tanto atteso è arrivato: l'assembla cittadina di Vibo Valentia può, infatti, prendere forma con l'elezione dei 32 consiglieri comunali.

Diverse conferme ma anche tanti volti nuovi a comporre l'emiciclo di palazzo Luigi Razza. A sostegno del neo sindaco Maria Limardo ben 21 consiglieri così suddivisi: sei di Forza Italia, cinque della lista civica Città Futura", a seguire due a testa per Fratelli d'Italia, le altre civiche "Rinasci Vibo", "Con Vibo Per Vibo" (espressione dell'Udc) e "Forza Porto Santavenere" e una per "Vibo Valentia da Vivere" e "Per Servire Vibo-Liberi e Forti".

Siederanno, invece all'opposizione, in totale 11 consiglieri: due per il Movimento Cinque Stelle (prima volta per loro al Comune di Vibo) con il loro aspirante sindaco Domenico Santoro che vedrà la cugina al suo fianco; i restanti nove per la coalizione "Nuove Prospettive" che ha sostenuto il candidato Stefano Luciano così suddivisi: quattro alla civica "Vibo Unica", tre al Partito democratico e uno a testa alle altre due civiche: "Vibo Prima di tutto" e "Concretezza".

Resta, infine, escluso dal consesso l'aspirante primo cittadino della lista "Fare", Francesco Belsito. Di seguito l'elenco completo

MAGGIORANZA

Forza Italia: Agostino Naso, Giuseppe Muratore, Giuseppina Colloca, Zelia Fusino, Rino Putrino e Maria Corrado.

Città Futura: Danilo Tucci, Giuseppe Cutrullà, Gerlando Termini, Stefania Ursida e Antonino Roschetti.

Fratelli d'Italia: Antonio Schiavello e Valentina Pugliese.

Rinasci Vibo: Raffaele Iorfida e Serena Lo Schiavo.

Forza Porto Santavenere: Giuseppe Calabria e Lorenzo Lombardo.

Con Vibo Per Vibo: Domenico Console ed Elisa Fatelli

Liberi e Forti: Paola Cataudella

Vibo Valentia da Vivere: Lorenza Scrugli

OPPOSIZIONI

Vibo Unica: Stefano Luciano, Alfredo Lo Bianco, Giuseppe Policaro, Giuseppe Russo

Partito Democratico: Azzurra Arena, Marco Miceli, Stefano Soriano.

Vibo prima di tutto: Loredana Pilegi

Concretezza: Pietro Comito

Movimento Cinque Stelle: Domenico Santoro e Luisa Santoro