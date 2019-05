«Onestà onestà», è il grido che i parlamentari delle opposizioni hanno intonato ripetutamente, durante l’esame del decreto sulla sanità in Calabria. Il Pd, con Enza Bruno Bossio ed altri deputati, e poi Leu e FI, hanno accusato la relatrice Dalila Nesci (M5s) di conflitto di interessi, perché un suo collaboratore risulta essere candidato ad assumere la carica di commissario di una delle Asl calabresi. Iole Santelli, di Fi, ha chiesto di interrompere l’esame del decreto per chiarimenti.

E' quindi intervenuto il sottosegretario alla Sanità, Armando Bartolozzi: «Non ho contezza di quanto discusso, ma non facciamo un processo alle intenzioni», parole che scatenano la fortissima reazione del Pd.

«Finché questa persona non è nominata... avete perso un'occasione. In questo Paese ognuno può presentare una domanda ma bisogna dimostrarlo quanto avete detto...». Le proteste non si placano, tanto più dopo che la deputata Nesci si difende dicendo che con il collaboratore non vi è mai stato alcun rapporto di collaborazione retribuito. Ma il Pd non molla la presa: «C'è conflitto di interessi enorme», accusa Alessia Morani. Mentre è caos totale, in Aula le opposizioni gridano "Onestà onestà" e c'è chi chiede le immediate dimissioni di Nesci.

«Altro che meritocrazia e trasparenza! Sulla nomina dei commissari straordinari nella sanità calabrese, il Movimento 5 stelle sta realizzando nel decreto Calabria un'operazione opaca e costosa, che sarà foriera solo di ulteriori problemi per la sanità calabrese», ha denunciato Enza Bruno Bossio, deputata del Partito democratico.

«La norma – ha spiegato - a cui ci siamo opposti con tutte le forze ma invano prevede che i commissari possano essere selezionati anche al di fuori dell'albo nazionale certificato e assoluta garanzia di competenza e professionalità. Di fatto, per la prima volta nella storia viene codificato il principio di "simpatia": chi è più gradito al ministro Grillo vince. Altro che scelta dei più meritevoli, i parlamentari grillini calabresi vogliono solo nominare, senza alcun controllo e certificazione di competenza, gli amici degli amici e, per incentivarli a venire da fuori della Calabria, prevedono un aumento di almeno 70.000 euro di indennità. Continueremo a dare battaglia in tutte le sedi, la Calabria non sarà lo scalpo di questo Governo di buffoni», ha concluso la deputata dem.

«Il fatto è che ancora non sono state fatte le nomine - ha replicato Nesci - che non sono state formalizzate nomine di alcun tipo. Sono in corso interlocuzioni e io non mi siedo al tavolo delle nomine. Ribadisco che dalle indiscrezione uscite, la persona indicata non è mai stato un mio collaboratore stipendiato. Ribadisco che non sono titolata a fare alcuna nomina».

La discussione ha registrato anche la bacchettata del presidente di turno della Camera Mara Carfagna al sottosegretario alla Sanità, Armando Bartolazzi, reo di aver attaccato gli interventi dei deputati del Pd, durante la discussione del decreto sulla sanità in Calabria.

Bartolazzi, interpellato per dire se era favorevole o meno sulla sospensione dei lavori, ha detto: «sono sorpreso per lo scadimento di questo dibattito». Parole che hanno immediatamente sollevato il brusio tra i banchi del Pd. «Sottosegretario - ha immediatamente detto la presidente di turno Carfagna - non spetta a lei, stabilire se gli interventi dei parlamentari sono convenienti o meno».