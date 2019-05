VIBO VALENTIA - UN vero e proprio alone di mistero aleggia sulla sezione numero 9, ovvero uno dei due seggi di Piscopio. In via ufficiosa sono comparsi sul sito del Comune di Vibo Valentia i voti divisi lista per lista, consigliere per consigliere relativi a tutte le altre 35 sezioni, ma sono proprio i dati della sezione numero 9 a mancare, e proprio questi potrebbero rivelare ulteriori sorprese.

LEGGI DELLA VITTORIA DI MARIA LIMARDO

PRIMO SINDACO DONNA DI VIBO VALENTIA

Insomma, per una decina di papabili consiglieri la partita è ancora aperta. E gli stessi resteranno con il fiato sospeso anche oggi, perché la commissione elettorale del Tribunale di Vibo Valentia dovrà analizzare tutto il materiale.

SCOPRI I SINDACI ELETTI NEI COMUNI DEL VIBONESE

Il personale di Palazzo Luigi Razza ha provveduto a inviare tutti i documenti presso l’edificio di corso Umberto I, pertanto le operazioni procederanno ancora per un tempo indefinito. Entriamo adesso nella vicenda riguardante la sezione numero 9, che si è rivelata “maledetta” sin dalle prime operazioni di voto. Innanzitutto bisogna dire che è stato piuttosto difficoltoso individuare un presidente di seggio, una questione che ha toccato numerose altre sezioni come abbiamo avuto modo di raccontare domenica.

LEGGI DEL PANICO A VIBO VALENTIA PER VIA

DELL'ABBANDONO DI 17 PRESIDENTI DI SEGGIO

Ma nella Frazione Piscopio, questa volta la sezione interessata è la numero 8, è certamente accaduto qualcosa di particolare: per motivi di salute il presidente incaricato, individuato non senza fatica, ha avuto problemi di salute provati da un certificato medico, ed ha così dovuto abbandonare la struttura, la scuola materna della popolosa frazione, ad operazioni ancora in corso. Per questo motivo anche i dati definitivi sull’affluenza sono comparsi sul sito del Viminale alle 2.30 di lunedì. A notte fonda, dunque.

Passiamo ora alla vicenda che ha riguardato il verbale relativo sempre alla sezione numero 9.

Lo stesso verbale è stato consegnato in bianco al Tribunale, proprio perché il Comune non poteva mettere mano sul documento rimasto immacolato. Toccherà ora al Palazzo di Giustizia, nello specifico alla commissione elettorale, provvedere a ricalcolare tutte le schede e certificare l’ effettivo buon andamento delle operazioni di voto e successivamente l’elezione dei candidati. Un altro dato anomalo riguarda la piattaforma Eligendo del Ministero dell’Interno: sulla pagina principale relativa alle elezioni amministrative risultano scrutinate 35 sezioni su 36, ed al posto di “Sindaco eletto”, come per gli altri Comuni, appare la scritta “In corso”. Entrando nel dettaglio che riguarda Vibo Valentia, però, compaiono affluenza e preferenza lista per lista, e nella parte alta viene specificato che tutte le sezioni sono state scrutinate. Insomma, il giallo della sezione numero 9 non è stato ancora risolto, anche se stamani dovrebbe esserci l’ufficializzazione dei dati.