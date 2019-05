SORIANO (VIBO VALENTIA) - Colpo di scena al Comune di Soriano. Questa mattina, infatti, i tre consiglieri di minoranza, Francesco Paolo Bartone (ex sindaco uscito sconfitto dalla competizione elettorale), Antonio Pagano e Giuseppe Lico, hanno rassegnato le dimissioni. L'ex primo cittadino, a capo della lista "La città del sole", e i due consiglieri, avrebbero dunque scelto di non far parte dell'assemblea cittadina senza addurre alcuna motivazione.

Un episodio che ha suscitato clamore e perplessità in paese visto che appena quattro giorni fa si sono chiuse le urne che hanno decretato la vittoria del sindaco Vincenzo Bartone la cui reazione non si è fatta attendere: «Un'azione prevedibile - afferma - e rappresenta la prova indiscutibile del totale disinteresse dell'ex sindaco Bartone, di operare per questa comunità; non solo, ciò sottende quanto entrambi i suoi mandati comunali siano stati impregnati solo ed esclusivamente da un'azione amministrativa personalistica».

Ai tre dimissionari subentreranno per surroga altrettanti esponenti della lista. In attesa di nuovi risvolti, circa le dinamiche che si susseguiranno per un'eventuale opposizione, Vincenzo Bartone ha ringraziato i suoi elettori e palesato a tutti la sua «vera natura e il grande amore per questa città».