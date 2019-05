LAMEZIA TERME (CATANZARO) - «Sulla mia ricandidatura mi sono già pronunciato, non vorrei ogni volta ritornare come un leit motiv». Con queste parole il presidente della Regione, Mario Oliverio, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa a Lamezia Terme, ha confermato la sua ricandidatura alle prossime elezioni regionali, anche alla luce del voto delle Europee in Calabria.

«Io sto lavorando alla costruzione di una coalizione con liste civiche. Il Pd – ha aggiunto Oliverio - avrà un suo percorso e una sua autonomia decisionale. Sono membro del Pd, confermo questa mia collocazione dentro il Pd. Mi sono impegnato nella campagna elettorale delle Europee perché, in assenza di un partito organizzato, da dirigente del Pd, mi sono sentito in dovere di muovermi e di spingere, facendo molte iniziative sul territorio della regione, per far votare l’elettorato e farlo votare per il Pd. Mi sembra che il risultato, sia pure con tanto cammino da fare, ha invertito un trend, passando dal 14% al 18,8%, e siamo sopra la media della circoscrizione meridionale. Credo – ha affermato - di aver dato un contributo in questa direzione».

Nel corso dell'iniziativa “La Calabria cambia passo: investimenti, sviluppo e occupazione in Calabria", è stato illustrato lo stato di attuazione del Patto per lo Sviluppo della Calabria, presentato dal dirigente del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici Giovanni Soda.

Diversi i punti posti in evidenza, a partire dall'individuazione di 748 interventi per un importo di 1.113.623.870,65 euro, il 92,90% rispetto alla dotazione finanziaria, quindi la stipula di 569 convenzioni sui 748 interventi programmati per 685.544.652,77 euro, mentre sono in corso di esecuzione 23 interventi per 24.186.398,32 euro e 411 interventi con progettazione in corso di esecuzione per 568.582.796,22 euro.

Ad aprire i lavori è stato Francesco Russo, vice presidente e assessore alla programmazione, che ha presentato i risultati raggiunti ed ha illustrato il quadro generale delle scelte assunte dalla Regione, gli obiettivi di spesa realizzati, l'evoluzione degli indicatori economici generali per tutta la Calabria e i risultati attesi per i prossimi anni, utilizzando come paradigma la messa in sicurezza delle scuole che ha portato la nostra regione a diventare un modello di riferimento per l'intero Paese.