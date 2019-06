COSENZA - All’annuncio di Mario Oliverio di essere pronto alla ricandidatura indipendentemente da come la dovesse pensare il partito, è arrivato immediato il messaggio da parte del Pd nazionale e non sembra certo di buon auspicio per l’attuale Governatore. Ieri il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano, ha annunciato che giovedì 13 giugno sarà a Lamezia il vicesegretario nazionale del Pd, Andrea Orlando. Fin qui, ovviamente nulla di male.

Nella sua stringata comunicazione Graziano scrive anche che l’obiettivo della visita è la classica analisi del voto delle Europee con lo scopo di dare nuovo slancio e radicamento al Pd. L’appuntamento è per le 17 del 13 giugno presso il Grand Hotel Lamezia per un confronto sul "Pd che riparte".

OLIVERIO: MI CANDIDO CON UNA COALIZIONE DI LISTE CIVICHE

Ma è sui perimetri di questo confronto che si nasconde una doppia notizia. La prima è che non sembra ci sia la voglia di una ricandidatura di Mario Oliverio. Il commissario ovviamente non lo nomina ma scrive chiaramente che «chiamiamo a raccolta tutti i rappresentanti istituzionali, i quadri dirigenti locali, elettori, iscritti e simpatizzanti perché siamo convinti che il processo di apertura e rinnovamento avviato dalla segreteria nazionale vada adesso declinato sul territorio, per far in modo che il Pd sia protagonista, in questa delicata fase politica in cui avanzano le destre, con una proposta politica chiara e innovativa».

La parola chiave del suo discorso quindi è innovazione e non continuità il che è più di un campanello d’allarme per Mario Oliverio che sulla vicenda candidatura ha avuto un atteggiamento un po’ contraddittorio. Prima si è fatto candidare da vari sindaci del territorio, poi in consiglio regionale ha detto che saranno i calabresi a scegliere in ordine al candidato lasciando intendere che era pronto al percorso delle primarie che tanto aveva sostenuto ai tempi della sua prima candidatura, infine ieri ha detto che pensa ad una coalizione di liste civiche in cui il Pd può o non può aderire.

E’ chiaro che, al di là dei risultati raggiunti dalla sua attività amministrativa, questa posizione non può stare bene al partito, anche se Oliverio ha ribadito a più riprese che non ha alcuna intenzione di lasciare il Pd. Va anche considerato che il vicesegretario del partito è Andrea Orlando, uomo a cui è molto vicino uno dei più feroci oppositori interni di Oliverio ovvero Carlo Guccione. E qui veniamo alla seconda notizia che scorgiamo nella breve nota di Graziano e cioè che difficilmente si terrà il fantomatico congresso regionale. L’idea di poterlo celebrare a giugno è evidentemente una boutade visto che giugno è arrivato e nessuno ha notizie di candidature che per statuto devono avvenire entro trenta giorni dalla data di celebreazione del congresso.

Del resto il commissario Graziano non fa alcun riferimento ad un appuntamento che potrebbe essere utile a capire gli equilibri nel partito e a gestire la delicata fase pre-elettorale. L’impressione è che Roma non abbia grande fiducia nella classe dirigente locale e vuole indicare direttamente la linea politica o attraverso il commissario o un altro plenipotenziario che secondo alcuni rumors verrà presto inviato da Roma per mettere le cose a posto. Se questi ipotesi dovessero essere vere una eventuale candidatura di Oliverio con il Pd sembra sempre più lontana. Il che, ovviamente, non vuol dire che l’attuale Governatore non si candidi, anzi.

Rispetto a questa impostazione, il presidente della Regione Mario Oliverio, a margine di una iniziativa sui problemi dell'ambiente nella Presila, incalzato dai giornalisti sui suoi rapporti con il Pd ha tagliato corto: «Non capisco questo “Delirium Tremens” rispetto al mio rapporto con il PD. La nostra impostazione politica è stata sempre chiara: lavorare per un'ampia coalizione inclusiva del civismo democratico. Mi pare che anche il Pd nazionale, guidato da Zingaretti, si muova su questa linea».

E rispetto al Pd in Calabria? -gli hanno chiesto. «Il Pd in Calabria ha una storia e anche un futuro. - ha risposto Oliverio - Le ultime elezioni europee ne sono la dimostrazione e mi permetto di aggiungere che il Pd ha bisogno di unità e non di rappresentazioni fantasiose, alimentate evidentemente da qualche cialtrone, privo di argomenti e di respiro politico, impegnato ad avvelenare i pozzi nell'illusoria speranza di ritagliarsi uno spazio».