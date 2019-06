CATANZARO - E’ durata circa un’ora la riunione tra il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e il gruppo di commercianti del centro storico della città che questa mattina ha inscenato una protesta nel corso dei lavori del Consiglio comunale, determinando la temporanea sospensione da parte del presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni.

Nel corso del confronto, i commercianti promotori della protesta, poco meno di un centinaio, hanno prospettato le loro difficoltà per l’attuazione del nuovo piano della mobilità, che - a loro dire - penalizza gli esercizi riducendo i parcheggi delle auto dei clienti: in particolare, i commercianti, a cui si sono aggiunti anche alcuni residenti del cento storico, hanno chiesto la rimozione di alcuni arredi, come paletti di metallo, ritenuti dannosi per le loro attività, e la sospensione complessiva del provvedimento sulla mobilità, che prevede l’inversione del senso di marcia su Corso Mazzini.

Il sindaco Abramo ha spiegato la posizione dell’amministrazione comunale, dicendosi “disponibile al dialogo”. La riunione, alla quale hanno assistito anche vari consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, ha registrato a tratti toni concitati e tesi, mai comunque degenerati.

Parlando con alcuni giornalisti a margine della riunione, Abramo ha spiegato: «Finora abbiamo accolto le richieste dei commercianti, ma quando chiedono di togliere i paletti quando per legge dobbiamo delimitare i marciapiedi. Noi abbiamo tolto solo le auto abusive. Quello che mi rammarica è che i commercianti sono venuti a protestare e non a chiedere un incontro al sindaco, per questo – ha rilevato Abramo - la protesta mi è sembrata un po’ eccessiva, perché prima si chiede un incontro, poi se non lo dai attui la protesta, invece hanno fatto prima la protesta e poi chiesto l’incontro. Comunque abbiamo convenuto di incontrarci nelle prossime ore».

Al termine della riunione con il sindaco, i commercianti hanno predisposto un documento scritto con le loro proposte, che hanno consegnato al sindaco Abramo chiedendo un incontro, che potrebbe tenersi domani. Nel frattempo, sono ripresi i lavori del Consiglio comunale di Catanzaro.

Nel corso del dibattito in Consiglio, prima della sospensione, sul primo punto all’ordine del giorno, uno dei commercianti ha chiesto di prendere la parola per illustrare le rivendicazioni della categoria: «Non ce la facciamo più, il Consiglio comunale discuta della nostra situazione», ha detto.