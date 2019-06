ZUNGRI (VV) - All'indomani delle elezioni comunali che lo hanno visto vincitore per la terza volta consecutiva, con la lista Zungri Futura, Franco Galati inaugura la nuova giunta che governerà l'amministrazione comunale di Zungri per i prossimi anni. Il sindaco ha rinnovato la sua fiducia alla giunta uscente, il linea con il volere popolare espresso nelle urne, attribuendo a Caterina Gaudioso (prima eletta nella lista Zungri Futura con 133 preferenze) la carica di vice sindaco e assessore con deleghe alla cultura, turismo, beni culturali, politiche e servizi sociali, sviluppo e innovazione, mentre Nicola Pugliese (secondo eletto nella lista Zungri Futura con 114 preferenze) riceve l'assessorato ai lavori pubblici, urbanistica e ambiente. Galati ha così commentato le nomine: «Rinnovo la fiducia ai due assessori incaricati che hanno dimostrato impegno, responsabilità e passione nell'affrontare i grandi e piccoli problemi della nostra comunità. Mi aspetto dagli assessori e da tutti i consiglieri, ai quali ho affidato deleghe e compiti specifici, un impegno incessante per affrontare al meglio le criticità e i problemi che si presenteranno».

Il vice sindaco Caterina Gaudioso ha dichiarato: «Ringrazio il sindaco per questa nomina che mi onora profondamente, e ringrazio anche i cittadini per aver creduto in noi. Spero di corrispondere con i fatti alla loro fiducia, nel continuare a portare questa nostra comunità ancora di più allo splendore che merita, con lo spirito di sacrificio e collaborazione e l'onestà che ci contraddistinguono».

Soddisfazione anche da parte di Nicola Pugliese: «Sono molto entusiasta e consapevole che questo è un ruolo di grande responsabilità, che ho già ricoperto tra mille difficoltà ma con grande passione e dedizione. La stessa che metterò per i prossimi cinque anni, alla ricerca continua di risorse che portino migliorie al nostro territorio comunale. Non sarà tralasciata alcuna opportunità e il mio impegno sarà continuo».