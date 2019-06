La Calabria al ballottaggio: urne aperte per decidere i sindaci di Gioia Tauro, Rende, Montalto e Corigliano Rossano

COSENZA - Quattro dei cinque comuni chiamati alle urne il 26 maggio scorso, sceglieranno il proprio sindaco nel turno di ballottaggio in programma per oggi. In un solo comune superiore ai 15 mila abitanti la partita si è chiusa al primo turno. A Vibo Valentia, l’unica città capoluogo calabrese, chiamata a rinnovare il consiglio comunale, è stato eletto sindaco Maria Limardo del centrodestra. La cerimonia è avvenuta lunedì scorso a Palazzo Luigi Razza, alla presenza di dirigenti e lavoratori dell'ente oltre che di sostenitori del primo cittadino. Il suo insediamento ha chiuso la gestione commissariale del Comune avviata nel gennaio scorso a seguito della caduta dell'amministrazione Costa.

Adesso tocca agli altri comuni scegliere i nuovi amministratori. Alle urne si recheranno i cittadini di tre enti locali del Cosentino (Corigliano-Rossano, Rende e Montalto Uffugo) e uno del Reggino (Gioia Tauro). >p>Corigliano-Rossano, la nuova realtà nata dalla fusione dei due centri dell’alto Ionio cosentino avvenuta nell’ottobre del 2017 con un referendum popolare e formalizzata il 31 marzo 2018, per la prima volta eleggerà i propri organi amministrativi unitari: i corsa sono Flavio Stasi, forte del 40,7% ottenuto il 26 maggio e Giuseppe Graziano, ex consigliere regionale.

A Rende sfida aperta tra il sindaco uscente Marcello Manna (31,46%) e l’ex deputato, consigliere regionale ed ex sindaco Sandro Principe (26,48%).

A Gioia Tauro si fronteggeranno l’ex sindaco della città del porto Aldo Alessio (44,71%) e Raffaele D’Agostino (24,53%) mentre a Montalto Uffugo la sfida a due sarà tra Pietro Caracciolo che ha sfiorato l’elezione al primo turno ottenendo il 49,17% e un altro ex, Ugo Gravina fermatosi al 31,18%.

Oggi, pertanto, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 (come è successo al primo turno). Le operazioni di spoglio delle schede prenderà il via subito dopo la chiusura dei seggi. Per votare bisogna presentare la tessera elettorale, rinnovabile presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, con un documento d’identità valido.