Calabria al voto, iniziato lo spoglio nei Comuni al ballottaggio. I dati delle affluenze

QUATTRO i comuni calabresi in cui gli elettori sono andati alle urne per scegliere il sindaco in questo turno di ballottaggio. Si tratta di Corigliano-Rossano, Rende e Montalto Uffugo (tutti nel Cosentino) e Gioia Tauro nel Reggino.

Curiosità a Corigliano-Rossano, la nuova realtà nata dalla fusione dei due centri dell’alto Jonio cosentino avvenuta nell’ottobre del 2017 con un referendum popolare e formalizzata il 31 marzo 2018, per la prima volta eleggerà i propri organi amministrativi unitari: in corsa Flavio Stasi, forte del 40,7% ottenuto il 26 maggio e Giuseppe Graziano, ex consigliere regionale. Basso il dato delle affluenze: gli elettori presentatisi ai seggi sono stati il 62.36%. Alle 12 aveva votato il 14.07% (al primo turno il dato era 16.99%) mentre alle 19 si è registrato un 31.25% (al primo turno invece fu del 48,89%).

A Rende sfida aperta tra il sindaco uscente Marcello Manna (31,46%) e l’ex deputato, consigliere regionale ed ex sindaco Sandro Principe (26,48%). Anche qui numeri bassi. Alle 12 l'affluenza è stata del 17.98% (al primo turno 20.88%) e alle 19 si è registrato un 35.99% (contro il 58.94% del primo turno).

A Gioia Tauro si fronteggeranno l’ex sindaco della città del porto Aldo Alessio (44,71%) e Raffaele D’Agostino (24,53%): ha votato il 54,10% degli elettori. L'affluenza alle 12 è stata pari al 15.08% (in linea col primo turno: 15.34%) che alle 19 è salita al 33.46% (contro il 46.98% della prima tornata).

A Montalto Uffugo la sfida a due sarà tra Pietro Caracciolo che ha sfiorato l’elezione al primo turno ottenendo il 49,17% e un altro ex, Ugo Gravina fermatosi al 31,18%. Alle urne il 50,86% degli aventi diritto. Alle 12 alle urne si era presentato il 17.08% (al primo turno 18.50%), dato che alle 19 è aumentato fino al 35.25% (contro il 52.81% del primo turno). Oggi, pertanto, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 (come è successo al primo turno).