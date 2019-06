VIBO VALENTIA - Stefano Luciano, ex candidato sindaco di Vibo, e quasi tutto il suo gruppo di "Vibo Unica" entrano ufficialmente nel Pd. Sì, perché uno dei fedelissimi di Luciano, Giuseppe Policaro, ha deciso di restarne fuori, non rivedendosi in questo progetto e, pertanto mantenendo quello della connotazione civica.

Il che sta a significare che sarà l'unico a rappresentare ufficialmente la lista in Consiglio comunale. Insomma, finita la luna di miele tra i due? Sembrerebbe proprio di sì. Ad ogni modo, l'investitura delle new entry, che va a confermare una serie di rumors dell'ultimo periodo, è avvenuta il 13 giugno scorso, in occasione di una convention a Lamezia, del partito, alla presenza del vicesegretario Nazionale Andrea Orlando, del commissario regionale Stefano Graziano e del segretario provinciale Enzo Insardà. E così tre dei quattro neo consiglieri comunali (Stefano Luciano, Alfredo Lo Bianco e Giuseppe Russo), accompagnati dalle rappresentanti della lista "Vibo Unica", Claudia Gioia e Samantha Mercadante, hanno fatto ufficialmente ingresso nel Pd, «nella convinzione di potere dare un migliore contributo istituzionale e politico al territorio Vibonese che necessita di un rilancio complessivo».

Unitamente al resto dei consiglieri comunali già eletti nelle fila del Partito, Stefano Soriano, Marco Miceli e Azzurra Arena disegneranno nuovi orizzonti sotto il cielo della politica vibonese. «In sintonia con l'impegno nazionale assunto da Zingaretti siamo pronti ad interpretare un rinnovato percorso organizzando un opposizione credibile e seria. La discussione preliminare sviluppata con il vicesegretario Orlando alla presenza di Stefano Luciano ci ha incoraggiato ad intraprendere questo percorso», ha affermato il segretario Insardà.