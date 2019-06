REGGIO CALABRIA - Continuano a moltiplicarsi le adesioni per la manifestazione delle organizzazioni sindacali organizzata per domani, sabato 22 giugno, a Reggio Calabria per sostenere i temi del lavoro e del Sud (LEGGI LA NOTIZIA).

Forse a sorpresa arriva anche la partecipazione del segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti. L'ufficio stampa del partito ha, infatti, reso noto che «il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti sarà domani, sabato 22 giugno, a Reggio Calabria per la manifestazione nazionale unitaria di Cgil, Cisl e Uil #FuturoalLavoro “Ripartiamo dal Sud per unire il Paese”. Il segretario del Pd prenderà parte al corteo che partirà alle ore 9.30 da Piazza De Nava per concludersi in Piazza del Duomo».