COSENZA - È entusiasta il commento pubblicato su Facebook di Fulvia Michela Caligiuri, esponente di primo piano di Forza Italia già candidata al Senato e recentemente alle elezioni per il Parlamento Europeo.

L'entusiasmo dell'esponente politico cosentino nasce dalla decisione che la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato, presieduta dal senatore Maurizio Gasparri, ha assunto nelle ultime ore, riguardo la validità dell'assegnazione del seggio senatoriale alla Lega (e nello specifico a Matteo Salvini) piuttosto che a Forza Italia (e nello specifico proprio alla Caligiuri).

In particolare, come si evince dal verbale della seduta, «la Giunta ha proseguito l'esame della verifica elettorale nella regione Calabria. Il senatore Balboni ha informato la Giunta della conclusione dei lavori del Comitato di revisione dei verbali sezionali: dagli accertamenti effettuati dopo la verifica dei verbali risulterebbe eletta nel collegio plurinominale Calabria 1 la candidata di Forza Italia Fulvia Michela Caligiuri in luogo del senatore Matteo Salvini. La Giunta ha quindi approvato all'unanimità la proposta avanzata dal relatore Balboni di dichiarare contestata l'elezione del senatore Salvini».

Questo, però, è ancora soltanto un primo passo che ancora non comporta l'ingresso al Senato dell'mprenditrice calabrese ma che certo costituisce un primo passo in avanti: «Una prima meta raggiunta. - ha dichiarato la Caligiuri su Facebook - Ho appena saputo che la giunta senatoriale, all’unanimità in seduta plenaria, ha preso atto che dai conteggi del comitato di revisione risulto eletta nel collegio plurinominale Calabria 1 al posto del Senatore Salvini (che prenderebbe il seggio del Lazio). La stessa giunta ha approvato all’unanimità la proposta di procedere come previsto alla seduta pubblica. Un tassello importantissimo nella mia battaglia! Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino, ringrazio il Partito di Forza Italia per la fiducia riposta, e ringrazio i mie avvocati, Oreste e Achille Morcavallo per non aver mai mollato».