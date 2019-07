Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha firmato una circolare inviata a tutti i prefetti per chiedere una relazione sulla presenza di insediamenti rom, sinti e caminanti. L'obiettivo, spiega il Viminale, è di verificare la presenza di realtà abusive per predisporre un piano di sgomberi. Il Viminale, aggiunge, si aspetta di avere il quadro definito della situazione entro due settimane.

La circolare del Viminale cita prima di tutto il caso di Lamezia Terme dove, nei giorni scorsi, un’enorme fumata nera si è alzata dalla baraccopoli più grande del Mezzogiorno, il campo rom di Scordovillo, vicino all’ospedale e al commissariato. Un incendio che, scrive Salvini, «ha posto l’esigenza di una specifica attenzione sulle significative situazioni di illegalità e di degrado che si registrano negli insediamenti in oggetto» – si legge nella circolare – e che «spesso configurano un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica». Proprio rispetto a quanto accaduto a Lamezia, Salvini aveva annunciato un intervento con un post sui propri profili social (Foto a lato).

L’obiettivo della circolare è «porre in essere mirati interventi 'di sistemà attraverso cui promuovere - secondo un organico e coordinato insieme di iniziative - l’osservanza delle regole nonché condizioni di maggiore vivibilità dei contesti urbani, con ripercussioni positive sulla salubrità dell’ambiente».

I risultati della ricognizione «da far pervenire entro quindici giorni all’ufficio di Gabinetto» spiega ancora la circola inviata ai prefetti dal ministro dell’Interno, «potranno costituire una piattaforma di discussione in ambito locale per l’approfondimento delle singole situazioni e la massima sensibilizzazione dei sindaci». Ai fini degli obiettivi si prevede «l'istituzione di "cabine di regia" con rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali interessati, per consentire il progressivo sgombero delle aree abusivamente occupate attraverso l’esecuzione delle ordinanze di demolizione e rimozione delle opere abusive» nel contempo «attivando positive dinamiche di ricollocamento degli interessati».

Nella circolare si ribadisce «la rilevanza di un costante monitoraggio sui territori per la tempestiva attivazione, in sinergia con i diversi interlocutori, in primis istituzionali, di incisive iniziative volte alla tutela del 'complesso dei beni giuridici fondamentalì e degli 'interessi pubblici primari sui quali si basa la civile convivenza».

Infine, si definisce «prioritaria l’attività di prevenzione volta a contrastare l’insorgere di situazioni di degrado» e «l'adozione di misure finalizzate alla riaffermazione della legalità». Quindi, prosegue la circolare, «si rende urgente l’attivazione di un più strutturato sistema di ricognizione» degli insediamenti «nel rispetto dei diritti della persona, e di successivo monitoraggio per seguire l'evoluzione delle singole situazioni, al fine di poter acquisire - in maniera costante - utili elementi di conoscenza e valutazione».