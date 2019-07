ROMA - Fulvia Michela Caligiuri di Forza Italia prenderà il posto di Matteo Salvini in Senato facendo salire i senatori azzurri da 61 a 62. Mentre il leader Leghista recupererà il seggio nel Lazio.

E’ quanto la giunta per le elezioni di palazzo Madama ha deciso di sottoporre all’assemblea che dovrà esprimersi definitivamente sull’avvicendamento dei seggi entro 20 giorni. La decisione della decadenza del seggio calabrese di Salvini è stata maturata dopo aver effettuato le necessarie verifiche nel collegio plurinominale Calabria 1 dove ci sarebbero stati errori nel conteggio dei voti alle ultime politiche.

LEGGI LA NOTIZIA DELLA PRIMA DECISIONE

Per Salvini, tuttavia, non cambierà niente perché, secondo le nuove regole elettorali, prenderà il posto, nel collegio Lazio 1, della leghista Kristalia Rachele Papaevangeliu, senatrice da soli 14 giorni. Il due luglio infatti era subentrata a Cinzia Bonfrisco eletta al parlamento Europeo e dal primo luglio dimissionaria. La Lega al momento perde un seggio, ma dovrebbe recuperarlo dal riconteggio di un collegio in Emilia Romagna (uninominale 5 di Modena).

La Giunta ha deciso all’unanimità, nei giorni scorsi, di aprire la procedura di contestazione dell’elezione del senatore del Pd, Edoardo Patriarca, al cui posto subentrerebbe il candidato della Lega, Stefano Corti. Il Carroccio in questo modo confermerebbe i suoi 58 senatori iniziali. Insomma i numeri non dovrebbero cambiare molto per l’attuale Governo.

Quel che conta per la Calabria è che Salvini non è più un senatore della nostra regione. Prenderà il suo posto l’imprenditrice agricola, Fulvia Michela Caligiuri, la quale vince una battaglia che ha perseguito dal giorno dopo i risultati elettorali con grande pervicacia, assistita dal suo legale Oreste Morcavallo che ha difeso le sue ragioni. Al leader della Lega sarebbero stati assegnati quasi 3mila voti in più (2.916) per un errore di compilazione dei verbali della Corte d’Appello di Catanzaro al momento della registrazione dei risultati.Tra gli errori contestati, l’inversione dei voti tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, oltre che una scorretta suddivisione dei voti tra i candidati della coalizione di centrodestra, che sarebbero stati attribuiti tutti alla Lega.