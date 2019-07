CASSANO ALLO JONIO (COSENZA) - Buone notizie per l’ex sindaco di Cassano allo Jonio, Gianni Papasso, e per gli ex consiglieri Luciano Gaetani e Luigi Garofalo che, per come deciso dai giudici d'Appello, si potranno candidare alle prossime elezioni comunali essendo stata rigetta la richiesta del ministero dell'Interno e della prefettura di dichiararli incandidabili in seguito allo scioglimento del Consiglio comunale per sospette infiltrazioni della criminalità organizzata.

A deciderlo è stata la Prima Sezione civile della Corte d’Appello di Catanzaro (presidente Alberto Nicola Filandro) che ha riformato parzialmente la sentenza che era stata emessa dal Tribunale di Castrovillari il 19 novembre 2018.

Papasso era sindaco quando, nel novembre del 2017, il Comune di Cassano allo Jonio fu sciolto dal Consiglio dei Ministri per presunti condizionamenti della criminalità organizzata (LEGGI LA NOTIZIA).

I giudici di primo grado avevano rigettato la richiesta del Ministero dell’Interno di incandidabilità nei confronti dell’ex sindaco Gianni Papasso e dell’ex consigliere comunale Luciano Gaetani ed avevano accolto la proposta di incandidabilità nei confronti di Luigi Garofalo. Contro la decisione del Tribunale di Castrovillari avevano proposto reclamo sia il Ministero dell’Interno che l’ex consigliere Garofalo.

La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza emessa stamattina, ha rigettato il reclamo che era stato proposto dal Ministero dell’Interno, confermando la candidabilità sia dell’ex sindaco Papasso che dell’ex consigliere Gaetani ed accogliendo il reclamo proposto dall’ex consigliere Garofalo. «Una grande, bellissima, straordinaria notizia - ha commentato in una nota l’ex sindaco Papasso - Giustizia e verità sono state fatte. Dopo il tribunale di Castrovillari, anche la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto la richiesta del Ministero dell’Interno di dichiarare la mia incandidabilità. Anche i giudici di secondo grado hanno sentenziato che sono candidabile e che non sono responsabile dello scioglimento del Consiglio comunale. Ora al lavoro per Cassano».