CATANZARO - «Ho incontrato i cinque prefetti della Calabria ed il commissario alla Sanità perché sono preoccupato per alcuni problemi particolarmente delicati che si registrano nella nostra regione. Problemi che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge sulla Sanità calabrese possono aggravarsi ancora di più».

Si dice preoccupato il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, con riferimento alla Sanità calabrese pensando anche «al rimpiazzo del personale medico e paramedico, la cui carenza è abbastanza evidente e determina problematiche nella garanzia dei servizi. Ci sono territori in fermento proprio perché i servizi non vengono garantiti a causa della carenza di personale che avrebbe dovuto essere rimpiazzato».

Inoltre, Oliverio ha riferito di avere chiesto, in particolare, al Commissario per il Piano di rientro dal deficit sanitario in Calabria, generale Saverio Cotticelli, «garanzie anche per le forniture dei farmaci salvavita nelle strutture sanitarie. C'è una norma contenuta nel Decreto - ha detto il Governatore della Calabria - che stabilisce che, per quanto riguarda le gare per le forniture ed i servizi, bisogna fare ricorso o al Consip o a Stazioni uniche appaltanti esterne alla Calabria. Questo ha determinato una situazione molto seria per quanto riguarda le gare relative a beni molto importanti come i farmaci».

Proprio per quanto riguarda i farmaci da banco delle farmacie «ci si è agganciati - ha chiarito Oliverio - alla Regione Lazio. Per le strutture sanitarie, non essendo la Stazione unica appaltante regionale nelle condizioni, in virtù del decreto, di svolgere le gare, si rischia di avere anche per i farmaci salvavita serie conseguenze. Per questo ho incontrato il commissario Cotticelli perché si faccia interprete con il Governo di questa preoccupazione. La riunione è stata comunque utile perché il Commissario si é assunto la responsabilità di trovare soluzioni».

Oliverio ha anche parlato delle cinque Aziende sanitarie provinciali della Calabria, che ha definito «acefale, senza guida e senza testa» perché ancora in larga parte «senza commissari. Il Governo si decida a nominarli. Ne hanno fatti tre su sette e i tre che sono stati nominati non si sono neppure insediati. Siamo davvero in una situazione paradossale. Il fatto che le aziende siano prive di guida e di direzione non mi sembra una cosa di poco conto. Questa situazione è chiaramente preoccupante. Il Governo ha avocato tutto a sé, ma dia risposte».

«Noi siamo fermi - ha detto ancora Oliverio - in attesa di risposte che non vengono date. Arriva però un momento in cui non possiamo restare inerti, anche perché i problemi devono essere affrontati in tempo e non dopo che esplodono».