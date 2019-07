COSENZA - Due giorni con i leader del Movimento Cinquestelle in Calabria. Si inizia domani, domenica 28 luglio, con il leader dei 5 Stelle, nonché vice presidente del Consiglio e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio che sarà a Cosenza per partecipare ad un incontro regionale del movimento.

All’incontro, in programma alle 12 nell’auditorium Guarasci del liceo classico Telesio, secondo quanto è stato riferito, potranno partecipare solo gli attivisti che si sono registrati in un forum di discussione chiuso giorni fa. L’appuntamento, organizzato dal senatore Giuseppe Auddino e dalla deputata Elisa Scutellà, ha per tema "Riorganizziamoci Calabria" e dovrebbe servire a fare il punto sull'andamento del Movimento a livello regionale. Non è escluso che dall’incontro possano uscire anche indicazioni per le elezioni regionali che in Calabria si dovrebbero tenere a novembre.

Il giorno dopo sarà la volta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che sarà lunedì 29 luglio in Calabria in veste ufficiale per presenziare alla cerimonia di riapertura al traffico della strada provinciale 23 Joppolo-Coccorino. All’iniziativa, il cui inizio è fissato per le 15:30, è annunciata la presenza, tra gli altri, dell’amministratore delegato dell’Anas, Massimo Simonini, e del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio.