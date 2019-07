COSENZA - Il Ministro Luigi Di Maio è arrivato in città e nell'Auditorium Guarasci su Corso Telesio incontra gli attivisti pentastellati per l'assemblea "Rioganizziamoci Calabria" (LEGGI LA NOTIZIA), organizzata dal senatore Giuseppe Auddino e dalla deputata Elisa Scutellà. Gli animi non sono mai sereni però quando si parla di Movimento cinque stelle ormai, infatti diversi malumori vengono espressi sia dagli attivisti che dai dipendenti del gruppo "Abramo C.C.".

Gli attivisti esprimono il proprio dissenso per la deriva presa dal movimento, basti pensare al mandato zero. Alcuni di loro si lamentano anche perché pare che il movimento sia sempre più staccato dalla base, lontani i tempi delle dirette facebook e degli incontri in piazza. L'evento blindatissimo, a cui si poteva partecipare solo se precedentemente accreditati, ha lasciato fuori parte dei sostenitori.

I lavoratori, tenuti a distanza dalle transenne, si lamentano invece di non essere ascoltati dal ministro del lavoro che evita ogni tipo di incontro. Mentre nell'auditoriun si discute del movimento, fuori i lavoratori aspettano di parlare col ministro di Maio con sottofondo le canzoni dei Modena City Ramblers.