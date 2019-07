COSENZA - Alcuni erano lì fin dai tempi dei primi V-day e di Casaleggio (padre). Attivisti fedelissimi, parlamentari, iscritti ai meet-up, ma anche una vasta plètora di delusi e di indecisi, giunti a reclamare che il Movimento “non è più quello di una volta”.

La Calabria a 5 stelle si è data appuntamento ieri alle 12 in punto nell’auditorium “Guarasci” del capoluogo bruzio per incontrare il suo capo politico, il vicepremier e ministro del Lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio, e per riorganizzarsi sul territorio in vista dei prossimi impegni elettorali.

L’assemblea - blindatissima e riservata ai soli iscritti e simpatizzanti previo accredito sulla piattaforma “Rousseau” - è stata ribattezzata non a caso “Riorganizziamoci Calabria” e ha tutto il sapore di un “riarmo” volto a scongiurare di venire fagocitati, anche a livello regionale, dall’alleato di governo, Matteo Salvini. E proprio nei confronti di quest’ultimo, secondo alcune indiscrezioni, il leader del M5s dal palco del “Guarasci” non avrebbe usato toni morbidi: «A volte l’atteggiamento della Lega è insopportabile, dobbiamo sederci al tavolo io, Conte e quell’altro là... ma questo era l’unico modo per portare a casa dei risultati. Se non ci fosse un contratto di governo avremmo solo un grande partito coalizzato contro di noi», avrebbe detto.

Poche certezze, per intanto, sul nome del candidato grillino alle regionali di novembre: il vicepremier vuole prendere tempo in attesa di riuscire a stilare un elenco di persone affidabili da selezionare e “formare” per le candidature. Obiettivo: preparare una squadra solida, compatta, in grado di governare la Calabria, non solo di fare opposizione.

Al momento, però, tutti gli sforzi sono profusi nella direzione di un maggiore radicamento sui territori, riattivando i gruppi e replicando le iniziative che, a livello locale, sono risultate vincenti.

LISTE CIVICHE

Dopo aver ricevuto il parere favorevole della “base”, Di Maio ha aperto alle liste civiche per le comunali, sebbene con qualche riserva. Da quanto si apprende, avrebbe dichiarato di non essere favorevole alle «ammucchiate» che, a suo dire, renderebbero il Movimento uguale agli altri partiti, ma che, in via sperimentale, si potrebbero arruolare candidati con «comprovata esperienza di vicinanza ai meet-up», lavorando con largo anticipo alla formazione delle liste. «Uno vale uno ma l’uno non vale l’altro», avrebbe affermato.

FACILITATORI

Un tema ampiamente trattato nel corso dell’assemblea è stato quello dei “facilitatori”: nuove figure che dovranno essere votate dagli iscritti con il compito di fare da mediatori tra i territori e il governo nazionale su temi specifici, quali ambiente, economia, scuola, trasporti, ecc. I facilitatori saranno in tutto 12, non potranno ricoprire al contempo altri ruoli nell’esecutivo e dovranno possedere una comprovata esperienza nel campo per il quale si candidano.

TAV

È il Tav, com’è noto, l’argomento sul quale è in gioco più d’ogni altro l’equilibrio dell’attuale maggioranza. Secondo i bene informati, sulla grande infrastruttura che dovrebbe collegare la Val di Susa alla Francia, Di Maio avrebbe detto che «in Parlamento è possibile fermarla, ma se questo non dovesse accadere o costringiamo gli altri a rispettare le regole oppure andiamo all’opposizione».

AUTONOMIA DIFFERENZIATA

«Dove sono finiti tutti i meridionalisti che si opponevano all’autonomia differenziata? E perché non ringraziano il Movimento 5 Stelle per aver tutelato le scuole del Sud grazie alla regionalizzazione?», ha detto Di Maio in risposta alla domanda di un attivista sul tema.

IL CASO RENDE

A proposito della sconfitta dei Cinquestelle alle ultime amministrative di Rende, incassata dal candidato a sindaco Domenico Miceli, e dei mille voti in meno rispetto alla tornata precedente, Di Maio avrebbe replicato rimarcando il successo ottenuto in città alle europee, dove il Movimento ha raggiunto il 30%. «Se a livello territoriale le cose non vanno bene facciamoci tutti un esame di coscienza», avrebbe detto.