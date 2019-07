CATANZARO - «Penso che siamo due forze profondamente diverse e quando ci sediamo al tavolo per decidere su alcune riforme importanti quali l’autonomia, la riforma della giustizia o come è accaduto sulla legge anticorruzione e per quella sulla prescrizione emergono le differenze. Noi ci auguriamo sempre di trovare un punto di equilibrio come spesso è accaduto».

Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi rispondendo alle domande dei giornalisti sulle tensioni tra M5s e Lega. Il ministro è a Catanzaro per partecipare all’insediamento del «Contratto istituzionale di sviluppo» delle città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio e Vibo Valentia.

Sui Cis, i contratti istituzionali di sviluppo, ha aggiunto: «Speriamo di fare un buon lavoro. Io ci conto. Fino ad adesso sono state sempre stanziate delle risorse, soprattutto sul Fondo sviluppo e coesione, le cui risorse sono destinate per l’80% ai territori del Mezzogiorno. Non basta però stanziare i fondi e allocarli su quel fondo, bisogna aiutare i territori a spendere. In alcuni casi è necessario anche prevedere delle sanzioni ed eventuali poteri sostitutivi. Ciò perché i cittadini non devono pagare la negligenza degli amministratori».