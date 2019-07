ROMA - Non ha tardato la reazione del Partito Democratico rispetto agli esiti dell'operazione Libro nero (LEGGI LA NOTIZIA) che a Reggio Calabria ha portato all'arresto, tra gli altri, del capogruppo in consiglio regionale del Partito, Seby Romeo, con l'accusa di essere vicino alla cosca Libri di Reggio.

Nel dettaglio, il capogruppo del Pd è accusato di tentata corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Assieme a Romeo analogo provvedimento, per il medesimo reato, è stato emesso nei confronti di Francesco Romeo maresciallo della Guardia di finanza e Concetto Laganà segretario del Pd di Melito Porto Salvo.

Dall’indagine coordinata dalla Dda di Reggio Calabria è emerso che il sottufficiale avrebbe avvicinato ed incontrato di persona l’esponente politico per il tramite di Laganà allo scopo di rivelare al consigliere regionale e capogruppo del Pd alla Regione notizie riservate su attività di indagine che lo riguardavano, in cambio di favori personali.

Ad intervenire è direttamente il segretario nazionale Nicola Zingaretti che ha dichiarato: «Esprimiamo pieno sostegno al lavoro della magistratura in Calabria e fiducia che le indagini che coinvolgono affiliati alla cosca della Ndrangheta Libri, e alcuni esponenti politici, condurranno nel pieno rispetto dei diritti degli indagati ad accertare la verità. Tra gli indagati vi sono anche esponenti del Pd, per i quali la commissione di garanzia ha già provveduto immediatamente alla sospensione dal partito in attesa dell’esito delle indagini».

Inoltre, Zingaretti ha sottolineato come «sia necessario «un radicale processo di rinnovamento della classe politica calabrese. Alla politica spettano ora - prosegue il segretario Pd in una nota - compiti importanti: in primo luogo quello di promuovere con urgenza e nettezza un radicale processo di rinnovamento della classe politica calabrese, che deve esprimere perfino simbolicamente la scelta di campo della legalità e dello sviluppo e che deve avere la lotta alla 'Ndrangheta e alla corruzione come tratto identitario e distintivo. Come avevamo già detto, andremo decisamente nella direzione del ricambio profondo - conclude - nella certezza così d’incontrare la voglia di riscatto della Calabria».

La conferma all'annuncio di Zingaretti arrivata dalla presidente della Commissione nazionale di garanzia del Pd Silvia Velo che ha precisato che «la commissione nazionale di garanzia ha disposto l’immediata sospensione di Sebastiano Romeo da tutti gli organismi di partito e dall’albo degli iscritti e degli elettori del Pd in seguito al provvedimento cautelare cui è stato sottoposto nell’ambito dell’inchiesta “Libro Nero”».

Nel frattempo, il commissario regionale del Pd, Stefano Graziano, ha commentato che «il quadro che emerge dall’inchiesta di Reggio Calabria è preoccupante per cui esprimo piena e totale fiducia nel lavoro della magistratura con l'auspicio che si faccia chiarezza in tempi brevi. L'inchiesta farà il suo corso - ha proseguito - ma il codice etico del Partito democratico prevede l’immediata sospensione degli iscritti coinvolti. Applichiamo ad horas questa misura a tutela dell’intera comunità democratica calabrese che crede nella legalità e ne fa un valore fondante. Restiamo garantisti ma è chiaro che ora il Partito democratico calabrese non può più rimandare l’avvio di un percorso di radicale rinnovamento».