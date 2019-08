Spending review, il sindaco di Vibo Maria Limardo rinuncia al rimborso delle spese di trasferta

Un piccolo gesto ma significativo, che arriva proprio dal capo dell’amministrazione comunale in un periodo in cui - anche nella recente assemblea cittadina - si sta dibattendo sui costi della politica, cavallo di battaglia in particolare del Movimento cinque stelle che, alla luce della decisione adottata dal sindaco, non potranno non apprezzare. Maria Limardo, infatti, nei giorni scorsi ha effettuato viaggi istituzionali a Roma avendo, pertanto, diritto, al rimborso delle spese sostenute.

Nello specifico si tratta di 522 euro, non certo una somma esorbitante ma nemmeno, a dirla proprio tutta, esigua, che il primo cittadino ha deciso di non ricevere comunicandolo agli uffici comunali competenti. Insomma, in periodo di spending review, il buon esempio viene proprio da chi è a capo della cosa pubblica cittadina.

A questo punto c’è da chiedersi? Cosa faranno i consiglieri ad esempio con le loro trasferte e i gettoni di presenza?