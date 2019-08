CATANZARO - Si muovono i primi passi in direzione delle prossime elezioni regionali. Il presidente della Regione Mario Oliverio, infatti, ha emanato il decreto con cui si fissano «le elezioni primarie per la scelta del candidato presidente». Manca tuttavia la data precisa che dipende dalla data di fissazione delle elezioni per il rinnovo del consiglio e l'elezione del presidente della Regione.

Nel testo del provvedimento si sostiene «di dover procedere all’indizione delle “elezioni primarie”, secondo il disposto dell’articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, procedendo, quindi, all’adozione formale del primo atto di avvio del procedimento elettorale».

In questo senso, dunque «sono indette le elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale, secondo la previsione dell’art 5 della legge regionale 17 agosto 2009 n 25»,

Le elezioni primarie, in base a questo dettato normativo, si terranno in data non successiva alla seconda domenica antecedente l'inizio del termine stabilito dall'art. 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 per la presentazione delle liste e delle candidature ossia tra il 30esimo e il 29esimo giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Pertanto le primarie sono state fissate ma la loro data precisa adesso dipende dalla data delle votazioni generali che comunque deve essere fissata entro 60 giorni dalla fine del quinquennio.