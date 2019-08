VIBO VALENTIA - Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al Comune di Vibo, nelle persone dei consiglieri comunali Antonio Curello ed Antonio Schiavello, ha presentato - di concerto con il commissario cittadino Salvatore Pronestì, il portavoce provinciale Antonello Fuscà e l’assessore comunale Michele Falduto – un ordine del giorno urgente dall’oggetto “iniziative a favore dei minori dati in affido per scongiurare illeciti di natura diversa”.

Il riferimento è al caso Bibbiano.

«I fatti di cronaca – si legge nella nota a firma del commissario Pronestì - oltre ad avere suscitato clamore mediatico ed una forte preoccupazione nella popolazione italiana avendo interessato minori e maltrattamenti ed abusi dagli stessi subiti dietro il pagamento di danaro, hanno di fatto sollevato la necessità che gli organi preposti sul territorio siano maggiormente attenti e vigili sulle pratiche di affido, anche con un continuo monitoraggio e con procedure formali e chiare, attivandosi altresì presso il governo per la revisione della norma che prevede ed istituisce la figura del difensore del minore, oggi previsto per i soli casi di adottabilità, a prevedere la figura dell’operatore dell’accoglienza familiare ed a garantire iniziative volte ad assicurare la temporaneità dell’affidamento. Ciò nasce – viene precisato nella nota - dalla consapevolezza di dovere tutelare i minori in maniera incondizionata ad ogni livello statale, regionale e comunale».

A giorni sarà avviata anche raccolta firme con presenza di gazebo su Corso Vittorio Emanuele di Vibo Valentia ed in altri centri della provincia che aderiranno a questa iniziativa, a margine della quale si fa presente che nella giornata di oggi Fratelli d’Italia a livello nazionale organizzerà iniziative dal titolo “la crisi non va in vacanza”, che consisteranno in flash mob, manifestazioni e presidi innanzi alle aziende in crisi ed in una manifestazione a Roma innanzi al Ministero dello Sviluppo economico guidato da Luigi Di Maio.

Fratelli d’Italia ha ringraziato il «Sindaco Maria Limardo, unitamente alla giunta, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Muratore ed i consiglieri tutti per la sensibilità dimostrata nel trattare questa mozione in una seduta di consiglio comunale così importante e delicata. I ringraziamenti del gruppo vanno anche all’assessore alla Cultura, Daniela Rotino Araneo, per la disponibilità dimostrata e per quanto sta già facendo sul tema». Ed in ultimo, Fratelli d’Italia ringrazia anche i capigruppo, «compreso chi è uscito dall’aula al momento del voto».