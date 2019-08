CATANZARO - «Caro Segretario per giovedì leggo che sarebbe stata convocata in Calabria una riunione, alla presenza del Responsabile Sud del Partito, con il Commissario Graziano, i Parlamentari, i Consiglieri regionali e i Segretari di Federazione. Per carità, riunione importante con persone che avranno cose da dire ma la situazione in Calabria è ben oltre il livello di guardia e questi riti non sono più utili».

Esordisce così Stefania Covello, esponente di spicco del Partito Democratico in una sua lettera indirizzata al segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti.

La Covello, poi, aggiunte una proposta: «Perchè non provare invece, anche con un pò più di tempo, se necessario, a costruire un percorso un pò più aperto alla società di Calabria? Chiudersi in maniera autoreferenziale nuoce ulteriormente alla già compromessa salute della nostra comunità».

In questo senso, quindi, Stefania Covello esorta Zingaretti: «Coraggio Segretario, serve coraggio anche a costo di rompere con una parte che purtroppo non è riuscita a cambiare la Calabria. Se c'è un malato lo porti del dottore ma se il dottore invece di curarlo lo porta da altri malati (con tutto il rispetto per i singoli e non me ne vogliano) e magari gli chiede pure consiglio, allora l'unica certezza è che non potrà guarire. Se puoi, Segretario, evita di consumare riti superati che ci allontanano dai calabresi. Confido nella tua saggezza e in attesa di riscontro invio cari saluti».